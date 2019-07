Bommeleeër: Neun Personen beschuldigt - Ben Geiben raus

Wie erwartet, wurden noch vor den Sommerferien Anschuldigungen gegen neun von zehn neuen Bommeleeër-Beschuldigten erhoben.

Nach letzten Anhörungen im Bommeleeër-Dossier Anfang Juli hat der Untersuchungsrichter nun Anschuldigungen gegen neun von zehn neuen Tatverdächtigen erhoben. Sie gelten nun formell als Beschuldigte im Strafverfahren.



Im Februar 2013 hatte der Bommeleeër-Prozess gegen lediglich zwei ehemalige Mitglieder der Gendarmerie-Spezialeinheit Brigade Mobile begonnen. Im Juli 2014 war der Prozess auf unbestimmte Zeit für weiterführende Ermittlungen unterbrochen worden.

Obwohl die Staatsanwaltschaft in einer am Mittwochvormittag verschickten Pressemitteilung keine Namen der neuen Beschuldigten nennt, ist offensichtlich, um wen es sich dabei handelt. Nach 177 Prozesstagen hatte der Ankläger im Juli 2014 vorgebracht, dass eine Reihe von Zeugen sich im Prozessverlauf derart verdächtig gemacht hatten, dass sie nicht weiter nur als Zeugen angehört werden könnten.



Daraufhin wurde der Prozess unterbrochen und Ermittlungen gegen den Ex-Gendarmen Marcel Weydert sowie die Gendarmerie-Offiziere Aloyse Harpes, Pierre Reuland, Guy Stebens, Armand Schockweiler und Charles Bourg eingeleitet. Diese Ermittlungen sind nun so weit abgeschlossen, dass der Untersuchungsrichter gegen alle sechs Verdächtigen Anschuldigungen erheben konnte.



In den vergangenen Monaten hatte sich zudem angedeutet, dass es auch Verdachtsmomente gegen drei ehemalige Bommeleeër-Ermittler gibt. Dabei handelt es sich um die damaligen Sûreté-Beamten Paul Haan, Guillaume Büchler und Lucien Linden. Auch sie gelten fortan als Beschuldigte im Strafverfahren.



Alle drei hatten im Herbst 1985 gegen den damals bereits Ex-Gendarmerie-Offizier und Gründer der Gendarmerie-Spezialeinheit Ben Geiben ermittelt. Geiben ist denn auch der zehnte Verdächtige, gegen den nun ermittelt wurde. Allerdings wurde gegen ihn keine Anschuldigungen erhoben.

Die drei damaligen Sûreté-Beamten waren im Oktober 1985 in Begleitung eines Offiziers mit einem Rechtshilfeersuchen für eine Beschattung des damaligen Bommeleeër-Tatverdächtigen Ben Geiben nach Brüssel gereist. Ihnen wird in diesem Zusammenhang eine Falschaussage im Bommeleeër-Prozess vorgeworfen.

Erst mit der formellen Beschuldigung erhalten die Tatverdächtigen Einblick ins Ermittlungsdossier. Die Staatsanwaltschaft betont, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Es würden punktuell Untersuchungen stattfinden, heißt es. Nach Abschluss der Ermittlungen liegt das Dossier dann wieder in den Händen der Staatsanwaltschaft. Diese wird dann vor einer Ratskammer einen Prozess beantragen. Eine Entscheidung darüber ob, gegen wen und wegen welcher Anklagepunkte es einen Prozess geben wird, obliegt den Richtern dieser Chambre du conseil. Nach deren Entscheidung können alle Parteien Einspruch einlegen.



Wenn und falls die Ratskammer bis in zweiter Instanz grünes Licht für eine Prozessführung gibt, ist davon auszugehen, dass der gesamte Bommeleeër-Prozess neu aufgerollt wird. Im Mittelpunkt dieses Verfahrens würden dann gemeinsam mit den bisherigen Beschuldigten Marc Scheer und Jos Wilmes insgesamt elf Angeklagte stehen.

Die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft:

Communiqué du parquet de Luxembourg dans le cadre de l’affaire dite « Bommeleeër »

(24.07.2019)

Durant la période du 17 mai au 12 juillet 2019 le juge d’instruction directeur de Luxembourg a entendu dix personnes dans le cadre du dossier dit « Bommeleeër ». Dans la suite de ces interrogatoires il a décidé d’inculper neuf des dix personnes entendues.

Une personne – en l’occurrence Bernard GEIBEN - n’a pas été inculpée.

Cinq anciens dirigeants de la Gendarmerie grand-ducale ont été mis en cause comme co-auteur/complice des attentats postérieurs à l’attentat du 19 octobre 1985 visant le Palais de justice à Luxembourg. Il s’agit dès lors des attentats du 9 novembre 1985, du 10 novembre 1985, du 30 novembre 1985, du 2 décembre 1985, du 16 février 1986 ainsi que du 25 mars 1986. Les infractions qui leur sont reprochées sont la tentative d’homicide, les coups et blessures volontaires, l’incendie criminel, l’infraction à l’article 8 de la loi du 2 février 1924concernant les distributions d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg, les infractions prévues aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, le faux témoignage en matière criminelle et l’entrave à l’exercice de la justice. Cette dernière inculpation vise uniquement les faits postérieurs à la loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice entrée en vigueur le 19 juillet 2011.

L’inculpation des cinq personnes en question en tant que co-auteurs, voire complices des attentats énumérés ci-avant se base sur le constat que la perpétration de ces actes n’a été rendue possible que grâce à leur protection, leur conseil et leur direction.

Trois anciens enquêteurs de la Sûreté publique ont été mis en cause pour faux témoignage en matière criminelle en relation avec l’observation de Bernard GEIBEN à Bruxelles.

Un ancien membre de la Brigade mobile de la gendarmerie a, pour sa part, été inculpé du chef de faux témoignage en matière criminelle. Cette mesure vise les déclarations de celui-ci en relation avec l’attentat aux casemates du plateau du Saint Esprit du 5 juillet 1985.

Au cours des cinq dernières années l’équipe d’enquête de la police grand-ducale en charge de ce dossier a réalisé sous la direction du juge d’instruction directeur une multitude de devoirs supplémentaires et a rédigé en tout 103 rapports séparés. Dans le cadre de leur mission les enquêteurs ont également établis toute une série de rapports de synthèse. Il est à noter qu’un certain nombre de commissions rogatoires internationales et de vérifications ont été exécutées à l’étranger.

L’instruction se poursuit actuellement et d’autres devoirs ponctuels sont encore en cours.

A ce stade de la procédure il est dès lors prématuré de se prononcer quant à un éventuel renvoi de l’affaire devant une chambre criminelle ou le cas échéant une éventuelle ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil. L’instruction serait dans ce dernier cas considérée comme terminée et ne pourrait être rouverte que si de nouveaux éléments venaient être découverts.

Le parquet tient finalement à rappeler qu’en vertu du principe de la présomption d'innocence toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée.

