Bommeleeër: Es bewegt sich etwas in den Kulissen

Foto: Ermittlungsakte

Während die Attentäter ihre Bomben zumeist pyrotechnisch zündeten, kamen bei den Explosionen an der Schueberfouer und in den Kasematten Eierwecker der Marke Staiger zum Einsatz. Deren wurden in Luxemburg nur 56 in einem Elektrohandel in der Rue Philippe II verkauft. Fünf davon in der Vorweihnachtszeit 1984, an einen Mann, der die Kurzzeitmesser einzeln in Geschenkpapier einwickeln ließ.