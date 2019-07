Bommeleeër: Ein Schritt näher am Ziel

Analyse: Neun weitere Bommeleeër-Protagonisten auf dem Weg zur Anklagebank. Im Mittelpunkt der Anschuldigungen steht unübersehbar das Attentat auf den Justizpalast am 19. Oktober 1985. Es ist der Knackpunkt im Dossier.

Es ist eine der folgenreichsten Erkenntnisse in 177 Verhandlungstagen im Bommeleeër-Prozess: Die Geschehnisse rund um das Attentat auf den Justizpalast am 19. Oktober 1985 sind der Schlüssel zur Aufklärung der gesamten Anschlagsserie. Dass dem so ist, verdeutlicht auch die Pressemitteilung zum aktuellen Stand der Dinge im Bommeleeër-Dossier, welche die Staatsanwaltschaft nun am Mittwoch veröffentlichte (siehe Kasten unten).

Nach diesem Anschlag, der sich gezielt gegen das Büro des damaligen Bommeleeër-Untersuchungsrichters Marc Jaeger richtete, war alles eklatant anders ...