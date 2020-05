Bei Bauarbeiten wurde am Montagmorgen in Trier eine Fliegerbombe gefunden. Sie soll am Mittwochabend entschärft werden. Rund 2700 Anwohner müssen evakuiert werden.

Bombenfund in Trier: Experte erklärt Entschärfung

Bei Bauarbeiten wurde am Montagmorgen in Trier eine Fliegerbombe gefunden. Sie soll am Mittwochabend entschärft werden. Rund 2700 Anwohner müssen evakuiert werden.

(TJ/SC) - Bei Bauarbeiten wurde in Trier eine britische Fliegerbombe gefunden. Der Fundort liegt in der Nähe des Mattheiser Weihers im Süden der Stadt. Der aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Blindgänger des Typs "MC 500" mit Aufschlagzünder "Tail Pistol No. 30" soll vom Kampfmittelräumdienst der Bundeswehr entschärft werden. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt.

Trier: Sportplatz-Bombe wird am Sonntag entschärft Bei Bauarbeiten auf der Bezirkssportanlage in Trier-Euren ist eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung wird eine Evakuierung nötig.

Eine Bombe des gleichen Typs wurde im September 2019 auch im Trierer Stadtteil Euren gefunden. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war bei Bauarbeiten nur etwa 1,20 Meter unter der Spielfläche der Bezirkssportanlage Trier-Euren entdeckt worden.

Sie konnte wenige Tage nach dem Fund planmäßig entschärft werden.

⚠️⚠️⚠️ In dieser Baugrube wurde die Fliegerbome gefunden. Bitte haltet euch vom Mattheiser Weiher heute fern. Das macht den Einsatzkräften die Arbeit wesentlich leichter. #trierbombe #feuerwehr #immerda pic.twitter.com/FjGz0U4pOu — stadt_trier (@Stadt_Trier) May 18, 2020

Wie es am Montag mittag hieß, ginge von der Bombe am Mattheiser Weiher keine Gefahr für die Bevölkerung aus und man könne den Blindgänger unschädlich machen.

Heiko Pagel vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hat die #Trierbombe heute Morgen begutachtet und wird Teil des Teams sein, dass sie am Mittwoch entschärfen wird. Hier seine Expertise. #Trier pic.twitter.com/GcdlqbaPxT — stadt_trier (@Stadt_Trier) May 18, 2020

Da der Zünder laut Kampfmittelräumdienst noch in einem guten Zustand sei, könne man die Fliegerbombe vor Ort mit einer Seilscheibe fernentschärfen. Sie wurde in einer Baugrube auf einem privaten Grundstück entdeckt.

Die Entschärfung soll am Mittwochabend um 19.30 Uhr erfolgen. Rund 2700 Anwohner aus dem Gebiet rund um den gefundenen Blindgänger werden am Mittwoch großräumig evakuiert. Die Evakuationszone umfasst unter anderem das Südbad, die Treverer-Schule, sowie mehrere Wohngebiete. Anwohner müssen das Gebiet bis um 18 Uhr verlassen haben.

⚠️Der eingezeichnete Bereichs wird am Mittwoch von der Evakuierung wegen der Entschärfung der #Trierbombe betroffen sein. Genau Listen mit Straßen und Hausnummern folgen. pic.twitter.com/5M2Eq8U5BY — stadt_trier (@Stadt_Trier) May 18, 2020

Bis 20.30 Uhr sollte die Entschärfung erfolgreich abgeschlossen sein, sodass die Anwohner wieder nach Hause zurückkehren können. Für Anwohner, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, wird ein Ausweichquartier eingerichtet.

In einem von der Stadt Trier veröffentlichtem Video erklärt Heiko Pagel vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz das genauere Vorgehen bei der Entschärfung. Der Zünder des Typs "Tail Pistol No 30" wird am Mittwochabend aus der Ferne herausgedreht, sodass die Bombe gefahrlos abtransportiert werden kann.

🥶 Heiko Pagel vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz der @ADD_rlp erklärt heute in der Baugrube, was es mit der Entschärfung und der #Trierbombe auf sich hat. Er wird auch im Team sein, dass am Mittwochabend die Bombe entschärfen wird. #Trier pic.twitter.com/Mymx7l17RX — stadt_trier (@Stadt_Trier) May 18, 2020

Die Stadt Trier informiert über den weiteren Verlauf via Twitter.

