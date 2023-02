Vor einem Wohnhaus in Rümelingen standen am Montagabend Hecken und Abfalltonnen in Brand. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Zeugenaufruf

Böller soll Brand in Rümelingen ausgelöst haben

(LW) – Ein Böller könnte für den Brand am Montagabend in Rümelingen verantwortlich sein. In der Rue Emile Lux standen gegen 23.40 Uhr vor einem Wohnhaus eine ganze Heckenreihe sowie mehrere Abfalltonnen in Flammen, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf zwei Einfamilienhäuser verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor dem Brand haben Zeugen einen lauten Knall vernommen, der laut Polizei möglicherweise von einem Böller gestammt haben könnte. Einige Augenblicke zuvor war bereits im benachbarten Tetingen Böller-Lärm vernommen worden. Ein Zusammenhang ist den Ermittlern zufolge nicht ausgeschlossen.

Zeugen, welche vor dem Zeitpunkt des Brandes in der Nähe ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen gesehen haben oder über sonstige zweckdienliche Hinweise verfügen, werden gebeten, diese an die Polizeidienststelle Esch weiterzuleiten. Das Polizeibüro ist unter der Telefonnummer 244 50 1000 oder per E-Mail an police.esch@police.etat.lu erreichbar.

