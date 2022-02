Das ungewöhnliche Flugzeug dient dem US-Konzern Honeywell zu Testzwecken. In Luxemburg präsentierte der Hersteller seine Satcom-Technologie.

Seltener Besuch in Luxemburg

Boeing 757 mit unförmigem Horn landet auf dem Findel

Andreas HOLPERT

Ein außergewöhnliches Flugzeug landete am Montag auf dem Flughafen Luxemburg. Die Boeing 757 mit dem Kennzeichen N757HW ist in zweierlei Hinsicht ein Hingucker: Zum einen wird das Flugzeug seit 2004 nicht mehr gebaut, was es zu einem seltenen Anblick am Himmel macht. Zum anderen weist die Maschine ein Merkmal auf, das sie etwas unförmig aussehen lässt. Die Boeing hat eine Art Horn.

Honeywell nutzt die Boeing 757 für verschiedene Tests. Foto: Serge Braun

Das rund 40-jährige Flugzeug gehört dem Triebwerkshersteller Honeywell, der es als fliegenden Prüfstand benutzt. Das Horn auf der rechten Seite dient dabei als Aufhängung für Testtriebwerke. Doch nicht immer ist dort ein Triebwerk angebracht, wie beim Besuch auf dem Findel. Der amerikanische Konzern nutzt die Boeing 757 auch für die Prüfung anderer Produkte, wie zum Beispiele modernere Wetterradare, WLAN für die Kabine oder neue Cockpit-Instrumente.

Honeywell schickte seinen Flieger vom Flughafen in Duluth im US-Bundesstaat Minnesota auf die siebenstündige Reise nach Luxemburg, um seine aktuelle Satcom-Technologie zu präsentieren. Dabei handelt es sich um ein satellitengestütztes Kommunikationssysteme für die zivile und militärische Luftfahrt. Der US-Konzern nutzt die internationale Govsatcom2022-Konferenz, die am Freitag in Luxemburg stattfindet, um den Teilnehmern seine Technik vorführen zu können.

Nach der Konferenz fliegt die Boeing 757 nach Angaben von Honeywell in den kommenden zwei Wochen zu Präsentationen weiter nach Schweden, Frankreich, Saudi-Arabien und Großbritannien.

Testflüge für den Klimaschutz

Die Boeing 757 ist laut Honeywell wie kein anderes Flugzeug für Testzwecke geeignet. Mehr als 800 Flüge als Prüfstand habe sie schon absolviert. Mehr als 3.000 Stunden sei sie dabei in der Luft gewesen.

Mit der Bemalung im Design „Futureshaper“ will Honeywell zeigen, dass auch klimafreundliche Technologien zum Fliegen getestet werden. Foto: Serge Braun

Die Testflüge werden auch genutzt, um klimafreundliche Technologien zum Fliegen zu erforschen. Daher zeigt sich das Flugzeug mit Horn aktuell mit einer neuen Bemalung. „Futureshaper“ heiße das Design, so Honeywell. Auf der Seite stehe nun nicht mehr nur „Honeywell Flight Test“, sondern: „The Future is what we make it“ (Die Zukunft ist das, was wir daraus machen).

Auf den Seiten des Flugzeugs sind verschiedene Pfeile zu sehen, die beispielsweise in Richtung des Höhenruders zeigen. Die Zukunft seien Flugzeuge, die früher abheben, steht darüber.

