Mehr als 25 Künstler zeigen bis zum 16. Juli in der Burg von Fels ihre Werke. Dazu gibt es ein interessantes Rahmenprogramm.

„Mat 2 Féiss um Buedem“

Bodenständiges und Farbenfrohes auf der Burg

Christiane Schmalen

An diesem Samstag war in der Felser Burg die Eröffnung der ersten von der Asbl „Mat 2 Féiss um Buedem“ organisierten Kunstausstellung, dies in Zusammenarbeit mit „Art-Rochette bis asbl“. Über 25 Aussteller nehmen teil.

Kunst abseits der Museen und Galerien

„Mat 2 Féiss um Buedem“ möchte den Künstlern die Gelegenheit bieten, ihre Werke einem breiten Publikum vorzustellen. Gleichzeitig ist es Ziel der Asbl, Kunst an Orten mit niederschwelligem Zugang der Öffentlichkeit anzubieten. „Wir möchten Ausstellungen an Orten organisieren, die für die Leute leicht zugänglich sind“, so Jeannot Schmitz, Vorstandsmitglied der Vereinigung.

Die aktuelle Ausstellung, organisiert in Zusammenarbeit mit „Art-Rochette bis asbl“, und der Unterstützung der Felser Gemeinde sowie den „Amis du Château de Larochette“, ist die erste Veranstaltung der jungen Asbl.

Die Vernissage war außergewöhnlich gut besucht, auch die noch amtierende Bürgermeisterin Nathalie Silva sowie Marc Bollendorf als Repräsentant der „Amis du Château de Larochette“ gaben sich die Ehre und hielten eine kleine Ansprache zur Eröffnung. Der Eintritt zum Schloss war im Rahmen der Vernissage frei.

Mischung aus Jung und Alt

Es ist „Mat 2 Féiss um Buedem“ ein Anliegen, auch junge und angehende Künstler zu integrieren und ihnen eine Bühne zu geben. In diesem Sinne sind einige junge Kunstschaffende in Fels zu sehen, sowie die Keramikarbeiten von Schülern des Lycée Ermesinde aus Mersch. Den Künstlern in spe des LEM soll ermöglicht werden, erste Ausstellungserfahrungen zu sammeln und Kunst-Liebhabern zu begegnen.

„Bei der Auswahl der Künstler interessieren wir uns nicht so sehr für deren Hintergrund, sondern vielmehr für ihre Arbeiten“, erzählt Josiane Ginter, Präsidentin der Asbl „Mat 2 Féiss um Buedem“, bei Ihrer Ansprache zur Vernissage. „Wir möchten Ausstellungen an Orten organisieren, welche die Werke gut zur Geltung bringen.“

Dies ist ihnen bei dieser Ausstellung gelungen: unter den über 25 ausstellenden Künstlern findet man jüngere und ältere Aussteller, bekanntere und weniger bekannte Namen – eine alles in allem gelungene Veranstaltung, bei der es einiges zu entdecken gibt.

Ausstellende Künstler sind:



Rose Antony, Rol Backendorf, Pascale Behrens, Rafaela Bermond, Dijana Engelmann, Josiane Ginter, Fabienne Goerens, Mia Kinsch, Patricia Lippert, Fabricio Lopez, Lidia Markiewicz, Alvaro Marzan, David Mayor, Jossy Mayor, Michel Metzler, Christiane Modert, Kristina Mygul, Sandie Nepper, Michel Otto, Guy Peiffer, Jacques Schmitz, Brigitte Stoffel, Victoria Vanyi und Tamara Zorn sowie Studenten des Lycée Ermesinde und schliesslich Klares Gast als „Invité“.

An den Wochenenden werden immer einige Künstler anzutreffen sein und für ein offenes Gespräch zur Verfügung stehen.

Musik, Tanz, Theater und Workshops

Die bis zum 16. Juli andauernde Kunstausstellung wird begleitet von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm: So findet am 1. Juli eine Raku-Vorführung mit Workshop statt. Am 8. und 9. Juli haben Besucher die Möglichkeit, die Schau „Recycle Art“ zu bewundern - in einem CEPA-Workshop (Centre Européen Pour la Propagation des Arts asbl) entstandene Kunstwerke einer Gruppe von 8- bis 12-JähDes Weiteren wird am 9. Juli das Theaterstück „Who’s afraid of... Robin Hood“ von Schülern des Lënster Lycée International School aufgeführt, dies unter der Leitung von Sahra Lippert. Zum Abschluss der Ausstellung am Nachmittag des 16. Juli zeigt die Künstlerin Kristina Mygul ihre Dance performance „Ukrainian reality“, Patricia Lippert liest Märchen für Jung und Alt und Marc Theis und Serge Koch schließen das Event ab mit „Musik im Dialog mit Poesie“.

Die Ausstellung ist täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder zwischen 3 und 16 Jahren.

