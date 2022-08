In der Antwort auf eine parlamentarische Frage verteidigt Umweltministerin Welfring das zurückhaltende Vorgehen der Naturverwaltung.

Parlamentarische Frage

Bobësch-Besetzung gilt als freie Meinungsäußerung

Die Besetzung des Waldstücks Bobësch nahe Sassenheim im Juli sei eine Protestaktion gewesen, die durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt werde. Dies geht aus der Antwort der Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) auf eine parlamentarische Frage der beiden CSV-Abgeordneten Martine Hansen und Michel Wolter hervor.

Rückblick: Um den Bau der geplanten Umgehungsstraße für Käerjeng und die dafür nötige Abholzung des betroffenen Waldstücks zu verhindern, besetzte eine Gruppe Jugendlicher den Bobësch und richtete dort ein kleines Lager ein. Die Aktion, die zwei Wochen dauerte, gilt als erste Waldbesetzung hierzulande.

Zurückhaltendes Vorgehen der Naturverwaltung

Hansen und Wolter hakten daraufhin bei der Umweltministerin nach und erkundigten sich nach der legalen Basis der Protestaktion. Ausschlag für die parlamentarische Frage war auch ein Interview des beigeordneten Direktors der Naturverwaltung, Frank Wolff. Dieser hatte während der Waldbesetzung im Gespräch mit „RTL“ erklärt, dass es seitens der Naturverwaltung keinen Handlungsbedarf zur Intervention gebe und man die Situation „lediglich im Auge behalte“.

In ihrer Antwort stärkt die Umweltministerin Wolff nun den Rücken. „Die vorsichtige Vorgehensweise der Agenten der Naturverwaltung war in diesem Fall angepasst und verhältnismäßig“, verteidigt Welfring das Nicht-Eingreifen seitens der Naturverwaltung.

Keine Genehmigung beantragt

Auch geht aus der Antwort hervor, dass die Aktivisten im Vorfeld keine Genehmigung beim Umweltministerium beantragt hätten. Es sei auch nicht ersichtlich, um welche Genehmigung es sich dabei hätte handeln müssen, so Welfring in ihrer Reaktion an die beiden CSV-Parlamentarier Hansen und Wolter.

Die Politikerin von Déi Gréng betont zudem, dass bei der Protestaktion kein Schaden am Ökosystem Wald entstanden sei.



