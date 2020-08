Für den Gründer der Fouer gab es am Freitagnachmittag eine kleine Zeremonie.

Blumen zu Ehren von Jang de Blannen

Jeff WILTZIUS Um den Gründer der Fouer zu ehren, kamen am Freitag Schausteller und Stadtschöffen für eine kleine Zeremonie zusammen.

Am Freitag wäre der erste Tag der Schobermesse, dem größten Volksfest in der Region, gewesen. Doch in diesem Jahr gibt es keine Fahrgeschäfte auf dem Glacis. Die Schueberfouer wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

5 Am Freitag wurden am Denkmal von Jang de Blannen Blumen niedergelegt. Foto: Chris Karaba

um weitere Bilder zu sehen. Am Freitag wurden am Denkmal von Jang de Blannen Blumen niedergelegt. Foto: Chris Karaba Unter den Klängen des Hämmelsmarschs fand die Zeremonie statt. Foto: Chris Karaba Schausteller und Schöffenrat nahmen an der kleinen Zeremonie teil. Foto: Chris Karaba Heute wäre der erste Tag der Fouer gewesen. Foto: Chris Karaba Der Hämmelsmarsch ist eine alte luxemburgische Tradition. Foto: Chris Karaba

So erinnert heute nur ein Monument an den Gründer der Fouer vor 680 Jahren. Es steht unweit des Glacisfeldes, in der Rue Nicolas Adames. Das Denkmal bekam jetzt eine Aufwertung.

Ein Blick in die Geschichte

Die Anfänge der Fouer gehen auf eine Urkunde vom 20. Oktober 1340 zurück. An diesem Tag gründete Jang de Blannen, König von Böhmen und Graf von Luxemburg, den Jahrmarkt. Während acht Tagen durften die Bauern dort ihr Vieh kaufen und verkaufen.

Aus dieser Zeit hat die Messe wohl auch ihren Namen. Dieser soll nämlich auf ihren ersten Standort in der Nähe des Klosters Schadeburg auf dem heutigen Heilig-Geist-Plateau zurückgehen.

Die Foire de Schadeburg soll sich dann im Laufe der Zeit zur Schueberfouer entwickelt haben. Eine andere Hypothese besagt, der Name sei zurückzuführen auf die Heuschober – kleine Heuhügel –, die auf dem Feld standen.

Als Dank an den Gründer der Fouer spendeten die Schausteller im Jahr 1975 diese Tafel. Foto: Guy Wolff

Der Jahrmarkt begann am Vortag des Sankt-Bartholomäus-Festes. Vom 23. bis zum 31. August 1341 dauerte die erste Schueberfouer. Der Termin war klug gewählt: Der Zeitpunkt war an die landwirtschaftlichen Zyklen und an den regionalen Messekalender angepasst. Mehr als sechs Jahrhunderte später, im Jahr 1975, spendeten die Schausteller als Dank an den mittelalterlichen König eine Eisentafel.

Der Ort, an dem dieses Denkmal steht, wurde nun aufgewertet. Ein neuer Bodenbelag wurde verlegt, Blumen gepflanzt, Sitzbänke und eine Infotafel kamen hinzu. „Wir wollen die Tradition der Fouer hochhalten, gerade in diesem Jahr“, erklärt Stadtschöffe Serge Wilmes (CSV). „Und weil der Platz lange vernachlässigt wurde, entschieden wir, etwas zu tun.“ Für Charel Hary, Präsident der Fédération nationale des commerçants forains, ein wichtiger Augenblick: „Unsere Väter haben die Tafel als Dank aufgebaut. Daher ist die Aufwertung des Platzes absolut begrüßenswert.“

