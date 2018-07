Auch dieses Jahr zog die Blues'n Jazz Rallye bei bestem Wetter viele Musikbegeisterte an. Sehen Sie hier einige Eindrücke des LW-Fotografen Lex Kleren.

Blues'n Jazz Rallye zog viele Musikfreunde an

Wieder einmal zog die Blues'n Jazz Rallye viele Musikbegeisterte in die Unterstädte Grund und Clausen in Luxemburg an. Sehen Sie hier einige Eindrücke des LW-Fotografen Lex Kleren.

18 Der Grund und Clausen im Blues und Jazz Fieber. Foto: Lex Kleren

um weitere Bilder zu sehen. Der Grund und Clausen im Blues und Jazz Fieber. Foto: Lex Kleren Die Big Band Spectrum. Foto: Lex Kleren Nach und nach füllten sich die Gassen. Foto: Lex Kleren Der Ernie Hammes Group. Foto: Lex Kleren Der Ernie Hammes Group. Foto: Lex Kleren Der Ernie Hammes Group. Foto: Lex Kleren Jorge Da Rocha. Foto: Lex Kleren Phasenweise war das Durchkommen schwer. Foto: Lex Kleren Akpé Motion. Foto: Lex Kleren Akpé Motion. Foto: Lex Kleren Blues and Jazz Rally 2018. Foto: Lex Kleren Fred Wesley. Foto: Lex Kleren Fred Wesley. Foto: Lex Kleren Fred Wesley. Foto: Lex Kleren Fred Wesley. Foto: Lex Kleren Stompin Heat. Foto: Lex Kleren Stompin Heat. Foto: Lex Kleren Fred Wesley. Foto: Lex Kleren