Gazettchen

„Blo Tuten“, so weit das Auge reicht

Diane LECORSAIS Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um blaue Säcke.

Hand aufs Herz, lieber Leser: Wie halten Sie's mit der „Bloer Tut“? Dabei spiele ich nicht auf den Inhalt an, will gar nicht wissen, ob Sie schummeln und „falschen“ Abfall über die „Blo Tut“ entsorgen - denn das ist noch eine andere Geschichte.

Mir ist in den vergangenen Wochen etwas aufgefallen. Genau genommen, seit meinem Umzug. Das mit den blauen Säcken wird in meiner neuen Heimat offensichtlich anders gehandhabt als in meiner alten. Dort ging das so: Zwei Wochen lang wurden Tetrapaks und Co. im blauen Sack gesammelt, am Vorabend des Abfuhrtages ging es auf den Bürgersteig, am Morgen in aller Früh war von den Tüten nichts mehr zu sehen.

Der blaue Sack wandert vor die Tür, wenn er voll ist.

Und nun? Blaue Säcke, so weit das Auge reicht! Überall! Nanu, hier wird die „Blo Tut“ aber oft eingesammelt, wunderte ich mich zunächst. Doch tags darauf waren alle noch da. Vielleicht hat sich jemand (ein ganzes Viertel?) im Kalender geirrt? Nein, auch nicht. Hier gilt schlicht eine andere Gepflogenheit: Der blaue Sack wandert nicht erst am Vorabend des Sammeltages vor die Tür, sondern, wenn er voll ist.

Hat natürlich Vorteile: So verpasst man garantiert nicht den Abfuhrtag. Und man stolpert nicht zwei Wochen lang über die „Blo Tut“, wenn man die Garage betritt. Dafür stolpert man über sie auf dem Bürgersteig. Und mussten auch Sie schon einmal vom Winde verwehten „Blo-Tut“-Abfall einsammeln? Dank der hiesigen Wetterverhältnisse passiert das den Besten, selbst wenn man bis zum Vorabend wartet. Hierfür gibt es in meiner neuen Straße aber eine Lösung: Man kann seine „Blo Tut“ ja an den praktischen Bäumchen festbinden, die eigens dafür den Bürgersteig säumen!

Sie haben recht, ich sollte nicht so viel nörgeln. First world problems! „Blo Tuten“ hin oder her, mir gefällt es in meiner neuen Nachbarschaft. Und wer bitte träumt nicht von einem Hauch Paris in seinem Viertel …

