Die Testphase der drei neuen Geräte startet am 1. Juni. Wann sie richtig in Betrieb genommen werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Drei neue Radare

Ampelblitzer in Hollerich werden ab Mittwoch getestet

Die Testphase der drei neuen Geräte startet am 1. Juni. Wann sie richtig in Betrieb genommen werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

(lm) – Ab Mittwoch, dem 1. Juni, werden die drei neuen Ampelblitzer in Hollerich getestet. Sie kontrollieren nicht nur die Geschwindigkeit der Autofahrer, sondern auch, ob die rote Ampel berücksichtigt wird. Sie wurden jeweils an der Kreuzung zwischen der Route d'Esch und dem Boulevard Dr. Charles Marx, am Boulevard Dr. Charles Marx und an der Kreuzung der Einfahrt in Richtung A4 mit dem Boulevard Pierre Dupong installiert und blitzen von hinten.

Fixe Radare: Seit vier Jahren blitzt es in Luxemburg Am 16. März 2016 erwischte es gleich 1.000 Fahrer. Seitdem wurde die Liste der Messpunkte stetig ergänzt. Im April nimmt ein neues Verfahren seinen Betrieb auf.

Während der Testphase werden jedoch keine Strafzettel an Verkehrssünder geschickt. Die Aufnahmen der Blitzer werden demnach sofort gelöscht und können nicht verwendet werden.

Wann die Radare konkret in Betrieb genommen werden, ist derzeit nicht bekannt. Die Bevölkerung werde aber im Vorfeld darüber informiert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.