Blitzeis und Schnee sorgen für Chaos

Der Winter ist noch nicht vorbei: Regen und Blitzeis sorgten am Freitagmorgen für unliebsame Überraschungen. Am Nachmittag folgte Schnee. Am Wochenende soll es jedoch milder werden.

Die Kältewelle ist dabei, sich zu verabschieden. Steigende Temperaturen bedeuten in diesem Fall aber auch Niederschläge, die -wenn sie in Form von Regen niedergehen - Blitzeis und glatte Fahrbahnen mit sich bringen.



Schneefall in der Hauptstadt. Foto: Gerry Huberty

Kalt, aber nicht ungewöhnlich

Im Süden des Landes war am Freitagmorgen bereits gegen 8 Uhr vereinzelt Eisregen niedergegangen, so dass Nebenstraßen und Bürgersteige stellenweise spiegelglatt waren.

Glatte Pisten wurden aus Düdelingen und Esch/Alzette gemeldet. Die Warnung galt nicht nur für Autofahrer, auch Fußgänger sollten sich in Acht nehmen. Der Wind blies dabei mit Geschwindigkeiten von 20 bis 40 km/h aus östlicher Richtung.



Am Nachmittag setzte dann Schnee ein, sodass weiterhin mit glatten Straßen zu rechnen ist. Quer durchs Land kam es zu mehreren Unfällen, sodass mit Behinderungen zu rechnen ist.



Schneechaos in weiten Teilen Europas

Das Wochenende kündigt sich unterdessen bei Maximalwerten von bis zu sieben Grad grau und feucht an.



Luxemburg bleibt demnach von den extremen Wetterbedingungen und Schneefällen, wie sie Frankreich oder Großbritannien in den vergangenen Tagen erlebten, verschont.

Störungen im Flugverkehr



Für Flugpassagiere mag dies nur ein kleiner Trost sein. Da einige europäische Flughäfen am Freitag geschlossen blieben oder der Flugverkehr stark eingeschränkt war, musste beispielsweise der Flug nach Mailand-Malpensa abgesagt werden. Auch sonst kam es aufgrund der Witterung zu einigen Absagen und Verspätungen. Luxair bittet Flugpassagiere, sich vorab über den Status ihrer Verbindungen auf der Internetseite der Fluggesellschaft oder des Flughafens zu informieren.