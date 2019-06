Der CGDIS hat in der Nacht zum Donnerstag rund 30 Anrufe verzeichnet, die mit dem Unwetter zu tun hatten. Zweimal schlug der Blitz ein.

Blitzeinschläge am Flughafen Findel und im Militärmuseum

(tom/SC) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hielt eine breite Gewitterfront die Großregion in Atem. Nach einem schwülen Tag begannen gegen 21 Uhr die ersten Blitze über den Himmel zu zucken, begleitet von strömendem Regen. Das Gewitter braute sich im frühen Abend über Nord-Frankreich zusammen, breitete sich aus dem Südwesten über Luxemburg aus und zog dann in Richtung Deutschland weiter.

Laut dpa erleuchteten in der Großregion in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag insgesamt rund 177.000 Blitze den Nachthimmel.



So beeindruckend das Naturspektakel auch war, ganz spurlos ist das Gewittertief nicht an Luxemburg vorbeigerollt. Wie der CGDIS am Donnerstagmorgen in einem ersten Fazit mitteilt, sind in der Nacht rund 30 Notrufe eingegangen, die mit der Wetterlage zu tun hatten. Die Meldungen bezogen sich auf zwei umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste, sechs vollgelaufene Keller und ein beschädigtes Dach.



3 Leserfoto über MyWort.lu. Foto: Armand Wagner

Außerdem melden die Rettungskräfte zwei Einsätze innerhalb von zehn Minuten wegen Blitzschlag. Um 22.21 Uhr ging ein Anruf ein, der einen Blitzeinschlag ins Museum für Militärgeschichte in Diekirch meldete. Es folgte ein größerer Einsatz. Vor Ort waren Notdienste aus Diekirch, Ettelbrück, Bettendorf und Tandel. Die Polizei war ebenfalls zur Stelle.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug der Blitz in den Turm der alten Brauerei in Diekirch ein. Foto: Screenshot Google Maps

Auf Nachfrage bestätigte uns eine Mitarbeiterin des Museums, dass es in der Nacht einen größeren Einsatz der Feuerwehr gab. Ein Anwohner hatte den Blitzeinschlag beobachtet und gemeldet. Der Blitz schlug in den hohen Backstein-Kamin der alten Brauerei ein und dadurch, dass der Regen auf die heißen Scheinwerferlichter am Fuße des Turms prasselte, sah es zunächst so aus, als wäre dort ein Feuer ausgebrochen.

Das Unwetter über Echternach, Foto über MyWort.lu. Foto: Anne-Ly Prott

Die Feuerwehr konnte allerdings Entwarnung geben. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und auch das Gebäude blieb unversehrt.



Gegen 22.30 Uhr folgte ein Einschlag in Zolver in der Rue Aessen. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte aus Sanem-Differdingen waren vor Ort.

Gestörter Flugverkehr am Flughafen Findel

Die Unwetter über Luxemburg hatten außerdem Auswirkungen auf den Flugverkehr. Wie uns ein Luxair-Pressesprecher am Donnerstagmorgen bestätigte, mussten mehrere Flugzeuge umkehren oder am Boden bleiben.

Das Gewitter über Kleinbettingen. Foto: Eloïse Chennaux

Passagiere mussten während des Sturmes teilweise bei der Gepäckausgabe warten, da sich aus Sicherheitsgründen zeitweilig niemand auf dem Rollfeld aufhalten durfte.



So wurde ein Flug aus Malaga zum Beispiel zum Flughafen Lille in Frankreich umgeleitet, mit einer Zwischenlandung zum Auftanken im belgischen Charleroi. Ein Flieger vom Flughafen Mailand-Malpensa wurde zum Pariser Fluhafen Charles de Gaulle umgeleitet, während ein Flug aus Wien den Flughafen Frankfurt/Hahn ansteuerte.

Ein aus Madrid kommendes Flugzeug wurde kurz nach der Landung vom Blitz getroffen, während sich die Passagiere noch an Bord befanden. Laut Luxair-Sprecher Joé Schroeder kommt es jedoch häufiger vor, dass Flugzeuge vom Blitz getroffen werden. Die Insassen bekommen davon meist nichts mit. Auch in diesem Fall gab es weder Personen- noch Sachschaden.

Der Flughafen Findel verlängerte wegen der Wetterlage ausnahmsweise seine Öffnungszeiten, so dass auch umgeleitete Flüge - wenn auch mit Verspätung - noch in Luxemburg landen konnten.

Der Meteolux Wetterdienst hatte im Vorfeld eine Gewitterwarnung der Stufe "Orange" herausgegeben, die zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 1 Uhr galt.

4 Leserfoto über MyWort.lu. Foto: Armand Wagner

