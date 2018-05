Großes Glück oder einen Schutzengel hatte ein Autofahrer am Dienstag im Moselort Bernkastel-Kues: Als er auf dem Weg zu seinem parkenden Auto war, schlug ein paar Meter vor ihm der Blitz in den Parkplatz ein.

Blitz schlägt in Bordstein ein und beschädigt mehrere Autos

(tom/ots) - Heftige Gewitter in der deutschen Moselregion haben am Dienstagabend zum Teil schwere Schäden angerichtet. Am spektakulärsten war dabei wohl ein Blitzeinschlag auf dem Parkplatz der Reha-Kliniken in Bernkastel-Kues. Der Blitz traf einen Bordstein und zertrümmerte eine massive Betoneinfassung, so die Polizei des Moselortes. Umherfliegende Betonteile trafen parkende Autos und richteten erheblichen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Auch mehrere Airbags lösten sich aus.

Dass keine Personenschäden zu beklagen waren, ist purer Zufall: Ein Autofahrer war gerade auf dem Weg zu seinem Wagen, als der Blitz nur wenige Meter vor ihm niederging. Der Mann kam mit dem Schrecken davon.