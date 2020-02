Der Winter gibt ein spätes Lebenszeichen von sich: Am Donnerstag hat es zum ersten Mal in diesem Winter richtig geschneit. Eine gute Gelegenheit, die weiße Szenerie mit der Kamera festzuhalten.

Blitz-Besuch des Winters: Luxemburg unter einer weißen Decke

Der Winter gibt ein spätes Lebenszeichen von sich: Am Donnerstag hat es zum ersten Mal in diesem Winter richtig geschneit. Eine gute Gelegenheit, die weiße Szenerie mit der Kamera festzuhalten.

Weiswampach bewirbt sich als Drehort für einen Mystery-Thriller.

Weiswampach. Foto: Alice Enders/mywort.lu





Weiswampach. Foto: Alice Enders/mywort.lu

Mit Schirm, Tüte und Kapuze: Passanten in Luxemburg-Stadt und Weiler zum Turm staksen am Donnerstag durch das Schneegestöber.

Schnee am Donnerstag in Luxemburg-Stadt. Foto: Lex Kleren/Luxemburger Wort





Verschneite Straßen am Donnerstag in Weiler zum Turm. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort

Die Ortschaft Nothum in der Stauseegemeinde ist derzeit ein weißer Fleck auf der Landkarte.

Die Winterlandschaft in Nothum. Foto: Claude Windeshausen/mywort.lu

Tierisches Schnee-Vergnügen in Ettelbrück.

Ettelbrück. Foto: Sylvie Lorentz/mywort.lu





Ettelbrück. Foto: Sylvie Lorentz/mywort.lu

Der blaue Himmel bringt Farbe in diese Aufnahme aus einem verschneiten Obstgarten in Clerf.

Clerf. Foto: Danièle Defay/mywort.lu

Die Bäume in Bürden haben sich am Donnerstag einiges an Schnee aufgebürdet.

Bürden. Foto: Georges Jonas/mywort.lu

Winter, wie man sich ihn wünscht, in Heinerscheid.

Sonnenaufgang in Heinerscheid. Foto: Frank Klasen