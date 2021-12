Das Universum entdecken, ohne Luxemburg verlassen zu müssen. Im neuen Planetarium in Differdingen ist dies möglich.

Neue Attraktion im Luxembourg Science Center

Erstes Planetarium in Luxemburg eröffnet

Glenn SCHWALLER Das Universum entdecken, ohne Luxemburg verlassen zu müssen. Im neuen Planetarium in Differdingen ist dies möglich.

Einmal die Galaxie bereisen, ohne die Landesgrenzen überqueren zu müssen. Seit vergangenem Wochenende ist dies in Differdingen möglich. In den Ausstellungsräumen des Luxembourg Science Center wurde das erste und somit bisher einzige Planetarium des Landes in Betrieb genommen.

Dieses besteht aus einer sechs Meter breiten Kuppel und kann bis zu 30 Besucher fassen. Wegen der geltenden Corona-Bestimmungen ist eine Vollauslastung zurzeit jedoch nicht möglich, wie Guillaume Trap, wissenschaftlicher Leiter des Luxembourg Science Center, dem „Luxemburger Wort“ erklärt.

Moderne Technik

Die Anlage ist mit einem digitalen Projektor ausgestattet, der Aufnahmen in hochauflösender 4K-Qualität auf die Oberfläche der Kuppel projiziert. Die Besucher sitzen während der gesamten Vorführung auf bequemen Liegestühlen und haben somit einen umfangreichen Blick auf die 360–Grad-Bilder aus dem Weltall.

Gezeigt werden Aufnahmen von Planeten, Sternen und Sternenkonstellationen. Die moderne Software ermöglicht es dabei, näher an einzelne Elemente ran zu zoomen und somit unmittelbare Einblicke in die Welt fremder Planeten und Galaxien zu gewährleisten.

4 Die neue Vorführung liefert Einblicke in die Welt fremder Planeten und Galaxien. Fotos: Luxembourg Science Center

Angeboten werden die Vorführungen täglich, die Dauer einer einzelnen Show, wie Trap die Vorstellungen nennt, beträgt jeweils rund eine Stunde. Angeboten werden sie in vier unterschiedlichen Sprachen, nämlich in Luxemburgisch, Deutsch, Französisch und Englisch.

Die Pläne für ein entsprechendes Planetarium gehen derweil schon auf die Anfänge des Science Center in Differdingen zurück. Wurde das Vorhaben anfangs wegen Platzmangel im Ausstellungsgebäude in Differdingen immer wieder verschoben, kamen durch die Pandemie weitere Verzögerungen hinzu, wie Trap erläutert.

Breites Angebot

Das Luxembourg Science Center in Differdingen, dessen Ziel es ist, der breiten Masse Wissenschaft und Technik auf eine spielerische Art näherzubringen, lockt neben dem Planetarium mit über 80 Experimentierstationen. Hinzu kommen zahlreiche Vorführungen und Workshops.

Für die Zukunft sind zudem weitere Projekte geplant, wie Trap auf Nachfrage hin erläutert. Dazu gehört unter anderem ein Observatorium, das es Besuchern ermöglichen soll, mithilfe eines Teleskops die Sonne zu beobachten.

