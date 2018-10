Bleesbrück: Ende eines trüben Kapitels

Seit vier Jahren werden am Standort der Kläranlage Bleesbrück umfangreiche Modernisierungsarbeiten durchgeführt. 2018 konnte eine Etappe von nationaler Wichtigkeit abgeschlossen werden.

Am 17. Januar dieses Jahres ging ein eher trübes Kapitel in der Geschichte der Luxemburger Abwasserreinigung zu Ende. An dem Tag wurde nämlich die neue biologische Abwasserbehandlung bei der Kläranlage Bleesbrück in Betrieb genommen, womit dann auch die hohen europäischen Auflagen der Abwasserrichtlinie aus dem Jahr 1991 von allen Kläranlagen im Land erfüllt waren und die Strafgelder, die Luxemburg seit Jahren an die Europäische Kommission zahlen musste, hinfällig wurden.

Das Großherzogtum war bekanntlich im November 2013 vom Europäischen Gerichtshof zur Zahlung einer einmaligen Geldstrafe von 2,2 Millionen Euro und einer Strafzahlung von 2 800 Euro pro Tag, an dem das Land gegen die EU-Abwasserrichtlinie verstößt, verurteilt worden, weil zu dem Zeitpunkt noch sechs Anlagen nicht konform waren ...