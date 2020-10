Blauzungenkrankheit bei Rindern in Luxemburg entdeckt

Am 8. September wurde in Luxemburg ein Fall von Blauzungenkrankheit entdeckt. Nun gelten teilweise neue Export-Regelungen für Viehzüchter.

Rosa CLEMENTE Am 8. September wurde in Luxemburg ein Fall von Blauzungenkrankheit entdeckt. Nun gelten teilweise neue Export-Regelungen für Viehzüchter.

Am vergangenen 8. September wurde in Luxemburg ein Verdachtsfall auf Blauzungenkrankheit bestätigt. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in einem offiziellen Schreiben mit.

Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung, die Schafe, Ziegen und vor allem Rinder befallen kann. Für den Menschen gilt sie jedoch als ungefährlich. Seit 2012 hatte es in Luxemburg keinen positiven Fall gegeben. Aufgrund der positiven Analyse am 8. September unterliegt der Transport von Rindern aus Luxemburg in ausländische Gebiete, die nicht von der Krankheit betroffen sind, nun seit dem 10. September wieder gewissen Einschränkungen.

Die Blauzungenkrankheit Die Blauzungenkrankheit (Syn. Bluetongue, Maulkrankheit, Catarrhal fever of sheep) ist eine virale Infektionskrankheit von Wiederkäuern wie z. B. Schafen, Rindern und Ziegen. Ihr Name leitet sich von der blauen Farbe (Zyanose) der Zunge, einem der Leitsymptome bei Krankheitsausbruch, ab. Die Erkrankung ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Für den Menschen besteht keine Ansteckungsgefahr, weshalb Fleisch- und Milchprodukte ohne Bedenken verzehrt werden können. Nach einer Inkubationszeit von fünf bis zwölf Tagen kommt es je nach Virustyp zu unterschiedlich stark verlaufenden Erkrankungen. Die häufigeren leichten Formen gehen mit vorübergehendem Fieber, vermindertem Appetit, vermehrtem Speicheln und evtl. einem klammen Gang einher. Betroffene Tiere erholen sich relativ schnell, aber auch ohne sichtbare Erkrankungszeichen kann es zu Aborten, Fruchtbarkeitsstörungen, fetalen Missbildungen sowie erhöhter Kälbersterblichkeit kommen. Quelle: Wikipedia

Die neuen Regelungen, an die sich luxemburgische Viehzüchter seit dem 10. September nun halten müssen, lauten wie folgt:

Rinder, die älter als 90 Tage sind, müssen gegen die Blauzungenkrankheit geimpft sein, wenn sie in ein freies Gebiet exportiert werden sollen. Der Impfstoff ist vorrätig und wird den Tierärzten kostenlos zur Verfügung gestellt.

Jungtiere unter 90 Tagen, die exportiert werden sollen, müssen ein negatives Ergebnis einer Blutprobe (nicht älter als sieben Tage) aufweisen sowie zum Zeitpunkt der Blutentnahme mit einem Insektizid, das gegen Culicoides wirksam ist, behandelt sein.

Laut der Veterinärinspektion besteht derzeit die Möglichkeit, die Blutproben entweder im Herkunftsbetrieb durch den Hof-Tierarzt entnehmen zu lassen, oder in einer der Sammelstellen von einem Tierarzt.

Kostenlose Impfungen

In einer parlamentarischen Frage wollte der ADR-Abgeordnete Jeff Engelen wissen, inwiefern das Landwirtschaftsministerium nun die betroffenen Viehzüchter finanziell unterstützen wird. In seiner Antwort erklärte Romain Schneider, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung, dass der Krankheitsverlauf der sogenannten Blozongenkrankheet aktuell „nicht so dramatisch ist, wie das noch im Jahr 2008 war“.

Zudem versichert der Minister, dass die Viehzüchter hierzulande finanziell bereits tatkräftig in dieser Angelegenheit unterstützt würden. Der Impfstoff gegen die Krankheit würde den Bauern beispielsweise kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Auch seien die Blutproben, zur Analyse einer möglichen Infektion, ebenfalls kostenlos. Die Analysen werden dann im Veterinärlabor in Düdelingen getätigt. Für die jeweiligen Blutprobenentnahmen werden die Tierärzte vom Staat entschädigt.





