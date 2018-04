Dienstantritt um 6.45 Uhr: Seit Donnerstagmorgen ist die Luxemburger Autobahnpolizei mit zwei Elektrosportwagen im Einsatz.

Blaulicht unter Strom: Teslas seit Donnerstag im Einsatz

Viel war über sie diskutiert worden, vereinzelt waren sie bereits zu sehen, aber erst seit Donnerstagmorgen 6.45 Uhr sind sie tatsächlich im Einsatz: die zwei neuen Tesla S der Verkehrspolizei.

Der Dienstwagen AA 5242, der dem Service intervention autoroutier (SIA) zugeteilt ist, ging auf reguläre Patrouillenfahrt auf dem Autobahnnetz. Der zweite Tesla, mit dem Kennzeichen AA 5243, der im Dienst des Service Escortes et Contrôles (SEC) steht, beteiligte sich an einer Kontrolle an der Aire de Capellen.



In den vergangenen Tagen waren acht Beamte für den Einsatz mit dem schnellen Einsatzwagen ausgebildet worden. Dabei wurden sie nicht nur in die Handhabung der Wagen eingeweiht, sondern auch in die Funktionsweise. Diese Beamten sollen nun auch ihre Kollegen unterrichten.



Der Einsatz der Elektrofahrzeuge bei der Polizei ist Teil einer Versuchsreihe, die untersucht, wo und inwieweit ein Fuhrpark mit Elektroantrieb im Staatsdienst Sinn macht.