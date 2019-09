Eigentlich ist die Badesaison schon fast vorbei - doch nun wurden auch in dem letzten Badegewässer hierzulande Blaualgen festgestellt.

Blaualgen in den Baggerweihern von Remerschen festgestellt

Eigentlich ist die Badesaison schon fast vorbei - doch nun wurden auch in dem letzten Badegewässer hierzulande Blaualgen festgestellt.

Die Baggerweiher von Remerschen sind zurzeit für jegliche Badeaktivität gesperrt. In dem Gewässer wurde eine deutlich erhöhte Konzentration von Cyanobakterien, sogenannte Blaualgen festgestellt.



Die Bakterien produzieren Giftstoffe produzieren, die für Mensch und Tier gefährlich werden können. Dies kann beim Menschen zu Hautausschlag, Durchfall oder Schwindelgefühl führen - auch die Leber kann angegriffen werden.



Das Wasserwirtschaftsamt rät zudem, keine Hunde und sonstige Haustiere Wasser aus dem Stausee trinken zu lassen und keine Fische aus dem Gewässer zu verzehren. Wer nach dem Baden gesundheitliche Beschwerden empfindet, sollte sich an seinen Hausarzt wenden und ihm sagen, dass er eventuell mit Blaualgen in Kontakt gekommen ist.

In den vergangenen Wochen wurde ebenfalls eine erhöhte Konzentration von Blaualgen in der Mosel, bei der Rommwiss am Obersauerstausee und am See in Weiswampach festgestellt. Für die Rommwiss und den See in Weiswampach gilt weiterhin ein Badeverbot.



Die aktuelle Warnlage der Badegewässer kann jederzeit über www.waasser.lu abgerufen werden.