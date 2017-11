(dho) - Am Obersauer-Stausee dürfen ab Montag wieder Wassersportaktivitäten wie Tauchen oder Fischen, mit Ausnahme des Badens, aufgenommen werden. Dies da die Badesaison am 30. September endete. Auch Fische aus den Gewässern können wieder bedenkenlos verzehrt werden.



Mitte Oktober waren die Aktivitäten aufgrund einer hohen Konzentration an giftigen Cyanobakterien (Blaualgen) untersagt worden. Dies da die Toxine sowohl beim Menschen als auch bei Tieren gesundheitliche Beschwerden hervorrufen können.



Auswirkungen auf das Trinkwasser der Sees hatten die Blaualgen aber nicht. Zum einen wird hierfür Wasser aus einer Tiefe von 25 Metern entnommen, einer Tiefe, in der nur geringe Mengen an Cyanobakterien vorkommen. Zum anderen wird das Wasser so aufbereitet, dass keine Rückstände zu befürchten sind.