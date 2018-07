Nach dem Obersauerstausee gilt jetzt auch ein Badeverbot im See in Weiswampach. Wie das Wasserwirtschaftsamt am Montag mitteilt wurde nun auch dort die Verbreitung von Cyanobakterien festgestellt.

Blaualgen: Baden auch in Weiswampach verboten

Die Blaualgenbakterien, die in Weiswampach festgestellt worden, gelten als besonders toxisch.

Nach dem Obersauerstausee gilt jetzt auch ein Badeverbot im See in Weiswampach. Wie das Wasserwirtschaftsamt am Montag mitteilt wurde nun auch dort die Verbreitung von Cyanobakterien festgestellt.



Die nachgewiesenen Bakterien vom Typ Microystis sp., die vom LIST-Recherchezentrum bestätigt worden seien, produzieren besonders viele Toxine, heißt es in einer Pressemitteilung.



Mehr Informationen gibt es unter www.waasser.lu