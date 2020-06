Blannenheem: Sitzung vertagt

Eine Entscheidung zur Amtsführung des stark kritisierten Generaldirektors des "Blannenheem" steht noch aus. Am Sonntag berät der Verwaltungsrat weiter.

Volker BINGENHEIMER Eine Entscheidung zur Amtsführung des stark kritisierten Generaldirektors des "Blannenheem" steht noch aus. Am Sonntag berät der Verwaltungsrat weiter.

Begleitet von Pfiffen und Rufen einer Gruppe von Demonstranten hat am Samstagmorgen der Verwaltungsrat des "Blannenheem" in Rollingen über die Zukunft der Einrichtung beraten. Die Sitzung wurde ergebnislos abgebrochen und soll am Sonntagvormittag fortgeführt werden.

Das sagte der ehemalige CSV-Politiker Marc Fischbach, Mitglied des Verwaltungsrats der Fondation Lëtzebuerger Blannenvereenegung, gegenüber dem "Luxemburger Wort". Über eine eventuelle Entscheidung werde die Öffentlichkeit am Montagmorgen informiert, ergänzte er.

Ein Sturm der Kritik an der Atmosphäre in dem Alten- und Blindenheim hatte die Sitzung notwendig gemacht. Besorgte Angehörige von Bewohnern forderten die Ablösung des Generaldirektors Jean-Paul Grün.

Unter den Demonstranten waren am Samstag solche, die ihre Ablehnung gegenüber dem Generaldirektor mit einem nach unten gerichteten Daumen ausdrückten. Teile des Personals wiederum bekundeten ihre Solidarität mit Jean-Paul Grün.

