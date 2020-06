In einem am Montag veröffentlichten Schreiben erklärt der Verwaltungsrat der Stiftung der Luxemburger Blindenvereinigung, dass der Vertrag mit Generaldirektor Jean-Paul Grün beendet wurde.

Lokales 3 Min.

Blannenheem: Jean-Paul Grün nicht mehr Generaldirektor

Rosa CLEMENTE In einem am Montag veröffentlichten Schreiben erklärt der Verwaltungsrat der Stiftung der Luxemburger Blindenvereinigung, dass der Vertrag mit Generaldirektor Jean-Paul Grün beendet wurde.

"Angesichts der aktuellen Stimmung innerhalb der Stiftung haben der Verwaltungsrat und Generaldirektor Jean-Paul Grün gemeinsam entschieden, ihre Zusammenarbeit zu beenden", heißt es am Montag in einem offiziellen Schreiben des Verwaltungsrats der Fondation der Lëtzebuerger Blannevereenegung.

Damit ziehen die Verantwortlichen Konsequenzen aus den Ereignissen der vergangenen Tage, an denen Kritik von Familien von Bewohnern an die Öffentlichkeit gelangt war. Am Wochenende war der Verwaltungsrat eigens wegen dieser Angelegenheit zusammengekommen.

Blannenheem: Direktor im Kreuzfeuer der Kritik Es brodelt im Blindenheim in Rollingen: 30 Familien von Bewohnern berichten über Missstände. Der Direktor bleibt bislang gelassen.

Man bedanke sich bei Jean-Paul Grün für dessen Arbeit und Dienste, die er seit Januar 2017 als Generaldirektor des Blindenheims in Rollingen geleistet habe, heißt es in dem Schreiben vom Montag. Nachdem man die Erklärungen von Jean-Paul Grün in Hinsicht auf die Kritik der Familien gehört hatte, sei für den Verwaltungsrat klar gewesen, dass diese nicht auf Objektivität beruhten. "Der Verwaltungsrat will hiermit auch sein Vertrauen gegenüber dem Personal des Blannenheems bekräftigen", heißt es. Das Personal des Blindenheims in Rollingen würde professionell und wertschätzend arbeiten, das sowohl vor als auch nach dem Eintreten der Pandemie.

Christian Ehrang, ehemaliger Generaldirektor verschiedener Senioren-Einrichtungen, wird vorerst der Nachfolger von Grün sein, bis die Nominierung eines neuen, offiziellen Nachfolgers erfolgt.

Distanzierung von Roger Hoffmann

Im Schreiben distanziert sich der Verwaltungsrat auch von den Äußerungen des ehemaligen Generaldirektors Roger Hoffmann. Dieser hatte vergangene Woche mehrmals Kritik gegenüber Grün geäußert. "Wir sind zutiefst enttäuscht über das Verhalten des ehemaligen Generaldirektors, der in den Medien unangemessene und aggressive Äußerungen gegenüber Jean-Paul Grün getätigt hat", heißt es im Schreiben.

Roger Hoffmann war bis Ende 2016 Direktor des Blindenheims. Foto:Guy Jallay





Reaktion von Roger Hoffmann Roger Hoffmann, der 33 Jahre lang das Blannenheem leitete und noch stets Kontakte zu Bewohnern und deren Familien pflegt, hatte vergangene Woche gegenüber dem "Luxemburger Wort" gesagt: „Zu meiner Zeit waren wir wie eine große Familie. Das ist heute nicht mehr so. Jean-Paul Grün ist der falsche Mann auf diesem Posten. Der Verwaltungsrat muss jetzt seine Verantwortung übernehmen.“ Auf die Beschuldigungen des Verwaltungsrats, aggressive und unangemessene Kritik gegenüber Jean-Paul Grün geäußert zu haben, reagiert Roger Hoffmann am Montag folgendermaßen: "Ich denke so sehr distanziert sich der Verwaltungsrat nicht von meiner Kritik und die der Familien, sonst hätte er nicht die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit mit Jean-Paul Grün zu beenden. Vielleicht war meine Kritik ein wenig harsch, jedoch gerechtfertigt." Außerdem sei es falsch zu denken, dass die Missstände im Blindenheim erst während der Krisenzeit entstanden sind. "Seit dreieinhalb Jahren gibt es eine negative Entwicklung der Zustände in der Einrichtung. Deshalb verstehe ich auch nicht, wie der Verwaltungsrat so lange tatenlos zusehen konnte. Auch in der Hinsicht gibt wohl Reformbedarf", meint Roger Hoffmann. Zuletzt wolle Hoffmann aber auch klarstellen, dass die geäußerte Kritik an den Direktor und dessen Entscheidungen gerichtet war und nicht an das Personal. "Die Mitarbeiter des Heimes geben ihr Bestes, um unter den bestehenden Umständen gut für die Senioren zu sorgen. Das sowohl vor als auch während der Pandemie", erklärt Hoffmann und betont: "Ich hoffe, dass mit dem neuen Nachfolger nun alles besser wird, schlechter kann es ja nicht werden."

Kritik vonseiten der Familien

30 Familien von Bewohnern des Blindenheims in Rollingen hatten vergangene Woche über die Missstände in der Einrichtung berichtet. Es hieß, die Bewohner würden wie Objekte statt wie Menschen behandelt werden. Der Direktor nahm die Vorwürfe gelassen zur Kenntnis.

Blannenheem-Generaldirektor: "Niemand wurde abgewimmelt" Nachdem 30 Familien von Blannenheem-Bewohnern Missstände angeprangert haben, setzt Generaldirektor Jean-Paul Grün sich zur Wehr.

Ein Bewohner hätte zeitweilig sogar, außer einem Joghurt am Morgen, einer Suppe mittags und abends, nur noch mit einer Magensonde ernährt werden sollen. Es gebe einen Mangel an Aktivitäten für die Senioren und auch die Kommunikation zwischen der Einrichtung und den Familien lasse zu wünschen übrig.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.