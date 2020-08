Christian Erang hat die Leitung des CIPA Blannenheem in Rollingen in schwierigen Zeiten übernommen. Bis er seinen Posten wieder aufgibt, will er noch einiges bewegen.

Blannenheem: Alles wieder im Lot

Rita RUPPERT

Zwei Monate, nachdem 30 Familien von Bewohnern des CIPA Blannenheem sich mit teils schweren Vorwürfen an die Öffentlichkeit gewandt hatten, die schließlich zum Aus von Generaldirektor Jean-Paul Grün führten, ist wieder Ruhe im Alters- und Pflegeheim eingekehrt. Zurückzuführen ist dies auf die Vorgehensweise des Interimsdirektors Christian Erang, die sich als ebenso einfach wie erfolgreich erwiesen hat. „Mir war es extrem wichtig, zunächst alle Bewohner kennenzulernen, weil es ja in erster Linie um deren Pflege und Betreuung geht“, erklärt der 47-Jährige ...