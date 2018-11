Am Freitag machen in Luxemburg vor allem Internethändler ihren Kunden besonders günstige Angebote. Es gilt jedoch einige Fallstricke zu beachten, soll das Einkaufen nicht zur bösen Überraschung werden.

Black Friday lockt Schnäppchenjäger

Marc HOSCHEID Am Freitag machen in Luxemburg vor allem Internethändler ihren Kunden besonders günstige Angebote. Es gilt jedoch einige Fallstricke zu beachten, soll das Einkaufen nicht zur bösen Überraschung werden.

Am Freitag findet wieder einmal der mittlerweile traditionelle Black Friday statt. An diesem Tag locken in Luxemburg vor allem Online-Händler ihre Kunden mit besonders günstigen Schnäppchen. Vor diesem Hintergrund spricht das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg (CEC Luxembourg) einige Empfehlungen für den sicheren Einkauf im Internet aus.



So sollte man mithilfe von Suchmaschinen nach positiven Erfahrungsberichten anderer Kunden über den Händler suchen. Ein weiterer Anhaltspunkt für einen seriösen Anbieter ist, wenn auf der Internetseite seine Adresse und Identität klar erkennbar sind. Außerdem sollte man sich darüber vergewissern, dass die Internetseite zur Zahlung gesichert ist. Dies ist der Fall, wenn sie über die Transportverschlüsselung „https://“ verfügt.



CEC Luxembourg ruft zudem dazu auf, ausschließlich sichere Zahlungsmethoden wie Kreditkarte oder Rechnung zu verwenden. Normalerweise besteht in der gesamten Europäischen Union beim Kaufen im Internet ein Rücktrittsrecht von 14 Tagen.