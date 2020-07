In dieser Woche finden in zahlreichen Lyzeen des Landes die traditionellen Abschlussfeiern statt. Bedingt durch die Pandemie mussten aber auch diese an die aktuelle sanitäre Lage angepasst werden.

Bizarres Schuljahr, außergewöhnlicher Abschied

Rosa CLEMENTE In dieser Woche finden in zahlreichen Sekundarschulen des Landes die traditionellen Abschlussfeiern für die Primaner statt. Bedingt durch die Pandemie mussten aber auch diese Feierlichkeiten an die aktuelle sanitäre Lage angepasst werden.

Die 1ère-Schüler haben ein bewegtes Abschlussjahr hinter sich. Die Corona-Pandemie hat den Unterricht stark geprägt: wochenlanges Homeschooling, gekürzter Lernstoff, abgeblasene Abschlussreisen – zum Beispiel nach Lloret del Mar – und Examen unter außergewöhnlichen Bedingungen. Lange Zeit war denn auch nicht klar, ob die circa 3.500 Primaner überhaupt an einer Abschlussfeier teilnehmen dürfen, wie sie eigentlich am Ende des Jahres Tradition ist. Da sich die sanitäre Lage in den vergangenen Wochen hierzulande jedoch zumindest ein Stück weit normalisiert hat, die Einschränkungen gelockert und der Lockdown aufgehoben wurde, haben sich mehrere Schuldirektionen dafür entschieden, ihren 1ère-Schülern doch noch die Möglichkeit zu geben, ihren Abschluss gemeinsam feierlich zu begehen, bevor sie sich in die Uni- oder Berufswelt verabschieden ...