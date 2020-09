Am 27. August führten zwei Männer in Junglinster eine Polizeikontrolle durch - doch bei den Unbekannten handelte es sich nicht um Polizisten.

Bizarrer Vorfall mit falschen Polizisten

(str) - Die Polizei meldet am Freitagabend einen ungewöhnlichen Vorfall vom 27. August, bei dem Trickbetrüger sich als Polizisten ausgegeben und eine Autofahrerin betrogen hatten.



An jenem Donnerstagabend stoppten zwei Männer, die beide eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke mit der Aufschrift „Police“ trugen am Kreisverkehr der N1 in Junglinster ein Auto. Sie erklärten der Fahrerin, dass sie wegen einer Geschwindigkeitsübertretung ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro zahlen müsste.

Dabei verweigerten die Männer eine Bankkartenzahlung und bestanden auf Bargeld. Zudem stellten sie keinen Zahlungsbeleg aus und behielten auch den Führerschein der Fahrerin ein – vorgeblich zwecks Überprüfung.

Der Führerschein wurde Tage später in den Briefkasten der Polizei in Echternach geworfen. Die beiden Männer waren mit einem schwarzen Fahrzeug mit Luxemburger Kennzeichen unterwegs.

Die Polizei betont in ihrer Pressemitteilung, dass es sich bei der Kleidung, welche die Betrüger bei der Tat trugen, nicht um offizielle Polizeikleidung handelte.

Einer der Männer sprach akzentfrei Luxemburgisch, war von normaler Statur, zirka 1,70 Meter groß und hatte braune Augen. Er trug eine schwarze Hose ohne Seitentaschen und eine blaue Schutzmaske. Der zweite Mann war ebenfalls von normaler Statur, zirka 1,75-1,80 Meter groß und hatte einen Vollbart. Er trug eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe.



Personen, die zweckdienlichen Hinweise zu den beiden Männer, sowie diesem oder anderen Vorfällen oder der Hinterlegung des Führerscheins im Briefkasten der Polizeidienststelle Echternach tätigen können, sind gebeten sich bei der Polizei Echternach per Telefon: (+352)244-721000 oder per E-Mail: police.echternach@police.etat.lu zu melden.











