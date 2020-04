Um karitative und soziale Einrichtungen mit Schutzmasken zu versorgen, haben Pfadfinder die Initiative #Bitzdoheem gemeinsam mit 400 Freiwilligen ins Leben gerufen.

#Bitzdoheem-Initiative näht 20.000 Masken

(str) - 400 Freiwillige haben bis Ende letzter Woche auf Inititative der grossen Luxemburger Pfadfinderverbände rund 20.000 nicht medizinische Schutzmasken genäht. Zudem wurden gemeinsam mit Briefträgern 400 Yellowboxen gesammelt, um diese per Post zu versenden. Bei der #Bitzdoheem getauften Aktion wurden zudem 800 telefonische Anfragen bearbeitet.

Die Masken werden sozialen und karitativen Vereinigungen kostenlos zugestellt. Die Auswahl dieser Organisationen, wie etwa Caritas, Stëmm vun der Strooss, Croix Rouge, Wunnengshëllef, ASTI oder Fondatioun Kriibskrank Kanner wurde mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt.

6 Maskenübergabe beim Roten Kreuz. Foto: Scouting in Luxembourg

Die Initiative wurde am 30. März vom Dachverband Scouting in Luxembourg der beiden großen Luxemburger Pfadfinderorganisationen Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses (FNEL) und Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) ins Leben gerufen und koordiniert. Mehrere Hundert freiwillige Teilnehmer haben die Masken nach Vorgaben hergestellt.

Die Kontaktaufnahme zu #Bitzdoheem kann von Montag bis Freitag per Tel. 274040-14 oder per E-Mail bitzdoheem@sil.lu erfolgen. Mehr Informationen gibt es unter www.bitzdoheem.lu

