Bitte umsteigen: neue Passerelle für Rocade in Bonneweg

Viele Buslinien enden an der Rocade – eine neue Passerelle soll den Weg zur Gare erleichtern.

Im Minutentakt fahren die Busse den Quai 3 an der Haltestelle Rocade in Bonneweg an. An dieser Hauptverkehrsader ist an diesem Wochentag viel los. Seit die Tram bis zum Hauptbahnhof fährt und den davorliegenden Platz in Anspruch nimmt, hat sich auch ein großer Teil des Busverkehrs an die Rückseite des Bahnhofs verlagert. An der Rocade müssen die Buspassagiere nun umsteigen.

Die Idee dahinter leuchtet ein: Dadurch, dass die regionalen Buslinien vorrangig sogenannte Pôles d'échange am Rande der Hauptstadt anfahren, die wiederum an die Tramstrecke angebunden sind, soll das Stadtzentrum entlastet werden ...