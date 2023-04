In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um nerviges Aufstehen bei Veranstaltungen.

Gazettchen

Bitte sitzen bleiben

Sie gehen zu einer Veranstaltung, freuen sich drauf, kaufen Monate im Voraus die Eintrittskarten – und dann verlassen sie das Event, ehe das Konzert, Spiel, Theaterstück ganz zu Ende ist. Dieser Vorgang ist unerklärlich für mich.

So beobachtet vor einigen Tagen in einer großen Konzerthalle im Süden des Landes. Der Saal ist voll, 3.000 Sitzplätze. Die Stimmung ist am Kochen. Zehn Minuten vor Schluss erhebt sich mein Sitznachbar und will raus. Erstens ist es schon sehr nervig, wenn einem plötzlich die Sicht genommen wird. Es ist wenig Platz zwischen den Stuhlreihen, man muss sich unangenehm verrenken. Mit etwas Pech stößt man auch noch seinen Trinkbecher um. Aufstehen ist in diesem Fall keine Option – anders, als wenn Personen vor oder nach der Veranstaltung ihren Sitzplatz verlassen wollen.

Und diese Person ist nicht die Einzige, die sich dementsprechend an diesem Abend verhält. Aber warum? Nur um nachher nicht im Stau zu stehen? Früher aus dem Parkhaus zu kommen? Auch das gehört doch irgendwie zum Erlebnis eines solchen Abends dazu.

Dieses Verhalten will einfach nicht in meinen Kopf rein. Mich würde dies extrem nerven, wenn ich mich stressen müsste, eine Veranstaltung, auf die ich mich seit Wochen freue, früher zu verlassen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.

Auch das Aufstehen während dieser Veranstaltung, um Getränke zu holen, ruft nicht gerade Toleranz bei mir hervor. Vor allem, wenn die besagte Person in der Mitte einer Reihe sitzt und so mindestens ein Dutzend Menschen nervt.

Dieses Verhalten ist auch häufig bei Sportveranstaltungen zu beobachten. Da gibt es etwa die „Früher-Nach-Hause-Geher“, weil ihr Team aussichtslos zurückliegt. Welche Nachricht damit vermittelt werden soll, ist mir unklar …? Entweder man ist Fan eines Clubs oder nicht.

Also, immer schön sitzen bleiben. Oft passieren die besten Sachen zum Schluss …

