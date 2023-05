In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ungeduldige Mitbürger.

Gazettchen

Bitte nicht drängeln

David THINNES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ungeduldige Mitbürger.

Was ist nur los mit den Leuten? Warum wird so viel gedrängelt? Am nervigsten ist dies in letzter Zeit für mich beim Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel. Ich will aus der Tram, dem Bus oder dem Zug aussteigen. Die Tür geht auf und Passagiere, die einsteigen wollen, sind quasi bereits im Gefährt drin. Nein, so funktioniert das nicht. Bitte, liebe Leute, zuerst die Passagiere, die sich bereits in der Tram, im Bus oder im Zug befinden, aussteigen lassen, und dann selbst rein.

Alles andere macht keinen Sinn. Aber verschiedene Menschen verstehen es nicht und bleiben einfach bewegungslos vor der Tür stehen. Andere wiederum stufen die Situation richtig ein und gehen zur Seite. Letzteres ist das einzig richtige Vorgehen: Die von drinnen kommen schneller raus, die anderen kommen schneller rein. Dies funktioniert übrigens in anderen Großstädten reibungslos.

Indirekt damit zu tun, hat auch ein anderes Verhalten. Rein in die Tram – und es geht nicht weiter … Der Grund: Zahlreiche Passagiere bleiben einfach stehen, anstatt weiterzugehen und den leeren Raum „aufzufüllen“.

Das ruft bei mir eine große Nervosität hervor – genauso wie das Drängel-Verhalten im Straßenverkehr. Warum um alles in der Welt wird gedrängelt: Um eine Minute, zwei Minuten früher am Zielort zu sein?

Ich gebe zu, dass ich mich in jüngeren Jahren sehr oft von solchen Dränglern zu einem emotionalen Ausbruch hinter dem Steuerrad hinreißen habe lassen. Das führte so weit, dass irgendwann ein Autofahrer an einem Kreisverkehr neben mir stand und wütend an mein Fenster klopfte.

Zu meiner Verteidigung: Ich bin bis heute der Meinung, dass er zuerst gedrängelt hat und mich dann ausbremsen wollte. So bin ich im Anschluss sehr langsam weitergefahren und er konnte nicht überholen. Okay, das war auch dumm. Aber dies ist mir seitdem nicht mehr passiert. Jetzt gönne ich mir nur noch ein gelegentliches Aufleuchten der Lichthupe.

Beim Benutzen des öffentlichen Verkehrs muss ich mir noch eine Alternative überlegen.

