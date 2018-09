Bitte in einer Reihe aufstellen, Jungs

Was lange Zeit undenkbar gewesen wäre, ist seit Mitte September Realität: Jungen wohnen im Neit Internat mit den Mädchen der Privatschule Sainte-Anne unter einem Dach.

1852 ließ sich eine Schwesterngemeinschaft in Ettelbrück nieder und gründete eine Schule. Das angeschlossene Pensionat für Mädchen wurde im damaligen Pfarrhaus untergebracht. 166 Jahre später stoßen zum ersten Mal Jungen dazu.



Gegensätze ziehen sich an! Wer einen Beleg für diese These finden möchte, sollte seine Suche im Neien Internat in Ettelbrück starten ...