Bitburg: Mann prügelt Polizisten in Klinik

Die Beamten kamen wegen einer Ruhestörung und fanden Prügel, Drogen und eine Wurfaxt.

(dpa/lrs) - Ein Polizeieinsatz wegen Ruhestörung ist in der Eifel eskaliert: Ein 24-Jähriger griff im Bitburger Stadtteil Mötsch zwei Beamte an und verletzte sie zum Teil schwer. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, erlitt ein 36-jähriger Beamter bei dem Vorfall am Mittwoch einen komplizierten Trümmerbruch an der rechten Hand sowie mehrere Verletzungen am rechten Bein. Seine 28 Jahre alte Kollegin trug leichtere Verletzungen davon, musste aber ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.

Eine Anwohnerin hatte die Beamten am frühen Mittwochmorgen gerufen, weil aus der Wohnung ihres Mieters laute Musik drang. Als darin niemand auf Klingeln und Klopfen reagierte, verschafften sich die Polizisten mithilfe eines Zweitschlüssels Zutritt. Der anwesende Bewohner reagierte aggressiv und schlug nach den Beamten. Sie überwältigten schließlich den 24-Jährigen und nahmen ihn fest. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Er stand den Angaben zufolge während des Vorfalls unter Drogen. Eine Wohnungsdurchsuchung förderte verschiedene Betäubungsmittel zutage, darunter etwa 100 Tabletten Ecstasy. Außerdem wurden Kokain, Cannabis, psychogene Pilze, Amphetamin sowie eine griffbereite Wurfaxt gefunden. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft gegen den 24-Jährigen.