(m.r.) - Am Freitag hat sich gegen 13.30 Uhr ein Auto auf der Strecke zwischen Bissen und Vichten überschlagen, nachdem das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen war. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und musste zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden.



Durch den Unfall wurden einige Trümmerstücke auf der Fahrbahn verteilt, die zunächst beseitigt werden mussten. Dies hatte auch zeitweilig negative Auswirkungen auf den Verkehr. Vor Ort waren die Einsatzkräfte aus Bissen, Ettelbrück und Mersch.



Foto:SIS BI JB

Weitere Unfälle ereigneten sich am Freitag auf der Autobahn A3 in der Nähe des Verteilers Gasperich, zwischen Wasserbillig und Mompach und in Steinfort. Dabei zogen sich weitere drei Personen Verletzungen zu.