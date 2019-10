Nach dem politischen Hin und Her der letzten Wochen dürfte nun wieder Ruhe in Bissen einkehren: David Viaggi (Är Leit) beerbt Jos Schummer an der Spitze der Gemeinde.

Bissen: Viaggi neuer Bürgermeister

Nach dem politischen Hin und Her der letzten Wochen dürfte nun wieder Ruhe in Bissen einkehren: David Viaggi (Är Leit) beerbt Jos Schummer an der Spitze der Gemeinde.

(ham) - David Viaggi (Är Leit) wird neuer Bürgermeister von Bissen. Der bisherige Oppositionsführer wurde am Mittwochabend vom Gemeinderat im neuen Amt bestätigt.

Roger Saurfeld und Cindy Barros Dinis stehen dem neuen Bürgermeister David Viaggi (v.l.n.r.) künftig als Schöffen zur Seite. Foto: Anouk Antony

Ihm zur Seite stehen künftig die Schöffen Roger Saurfeld (Är Leit) und die unabhängige Cindy Barros Dinis. Sie alle müssen aber noch von Innenministerin Taina Bofferding vereidigt werden.

Damit dürfte so langsam wieder Ruhe ins politische Leben der Gemeinde einkehren. Der bisherige Bürgermeister Jos Schummer und die beiden Schöffen Fränk Clement und Carlo Mulbach hatten ihr Amt im September zur Verfügung stellen müssen, nachdem die CSV ihre Mehrheit im Gemeinderat verloren hatte.

Erstgewählter nun doch Bürgermeister

David Viaggi war nach 2011 bereits fünf Jahre lang Schöffe unter Bürgermeister Schummer. Bei den Gemeinderatswahlen 2017 ging er dann als Erstgewählter hervor.

Google-Datacenter: Méco legt Rekurs ein Im Juli hatte der Mouvement écologique (Méco) beim Innenministerium eine detaillierte Reklamation gegen die vom Gemeinderat Bissen beschlossene Umklassierung eines fast 35 Hektar großen Areals in eine „Zone spéciale Datacenter“ eingereicht. Anfang September genehmigte das Innenministerium die Beschlussfassung des Gemeinderates und wies die Reklamation des Méco als nicht fundiert („recevable en la forme, mais non fondée“) zurück.Laut einer Mitteilung von Mittwoch gibt sich der Méco mit dieser Antwort allerdings nicht zufrieden und wird beim Verwaltungsgericht Rekurs gegen die Genehmigung des Innenministeriums einreichen. Er stört sich unter anderem daran, dass das grundsätzliche Problem, inwiefern der voraussichtlich sehr hohe Verbrauch von Google die Problematik der Wasserversorgung nicht noch verschärfen würde, nicht angeschnitten wird. ​Ein weiterer Einwand des Méco war, das in der öffentlichen Prozedur ausliegende Dossier sei nicht vollständig, ja sogar sehr lückenhaft gewesen, weil elementare Daten und Szenarien unter anderem zur Wasserver- und -entsorgung, Flächenverbrauch und Mobilität fehlten.

Im neuen Proporzsystem waren allerdings sechs der elf Sitze auf die CSV entfallen, sodass die Partei den Schöffenrat unter sich aufteilte. Inzwischen aber haben sich die Mehrheitsverhältnisse nach dem Parteiaustritt von Bürgermeister Schummer und Rätin Cindy Barros Dinis wieder geändert.