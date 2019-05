Im Rahmen einer nächtlichen Ruhestörung hatten es Polizeibeamte am Montagabend mit einem aggressiven Mann zu tun.

Bissen: Polizisten mit Küchenmesser bedroht

Sarah CAMES

Am Montagabend wurde gegen 22.10 eine Polizeistreife wegen nächtlicher Ruhestörung in ein Mehrfamilienhaus in der Route de Boevange in Bissen bestellt.

Vor Ort versuchten die Beamten die Situation unter Kontrolle zu bringen, doch einer der Betroffenen zeigte sich aggressiv gegenüber den Polizisten. Laut Polizeibericht rastete der Mann in einer Wohnung plötzlich völlig aus und beschimpfte und bedrohte die Anwesenden.



Es kam zu Handgreiflichkeiten. Nach kurzem Zureden konnte der Mann vorerst beruhigt werden. Sein Gemütszustand schlug jedoch schnell wieder um. Er griff nach einem Küchenmesser und bedrohte die Beamten damit.

Die Polizisten forderten Verstärkung an. Schlussendlich konnte der Aggressor überwältigt und immobilisiert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Strafanzeige erstellt.

Taxifahrer in Düdelingen geschlagen



In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde gegen 1.20 Uhr ein Taxifahrer in Düdelingen angegriffen. Zwei junge Männer hatten den Fahrer angesprochen und ihn nach dem Fahrtarif nach Esch/Alzette befragt.

Plötzlich wurden die beiden Männer jedoch aufbrausend und einer der beiden verpasste dem Taxifahrer grundlos einen Schlag. Sie beschädigten das Taxi, bevor sie durch die Rue Gare-Usine flüchteten.

Laut Polizeibericht wurde unverzüglich eine Fahndung in die Wege geleitet und bereits kurze Zeit später konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Die Polizei in Düdelingen nahm den Vorfall zu Protokoll.