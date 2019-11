Bissen: Ex-Bürgermeister Jos Schummer zieht sich zurück

Nachdem Jos Schummer bereits als Bürgermeister zurückgetreten ist, gibt er nun auch sein Mandat als Ratsmitglied ab. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

Nadine SCHARTZ Nachdem Jos Schummer bereits als Bürgermeister zurückgetreten ist, gibt er nun auch sein Mandat als Ratsmitglied ab. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

Nach den turbulenten Wochen im Gemeinderat Bissen und der Ernennung von David Viaggi zum neuen Bürgermeister steht nun ein weiterer Wechsel bevor.

Zur Erinnerung: Seit dem Votum zur Umklassierung der 35 Hektar großen Fläche am Busbierg in eine Zone spéciale Datacenter am 20. Juni hing der Haussegen im Gemeinderat schief. Angefangen beim Parteiaustritt aus der CSV von Bürgermeister Jos. Schummer und Rätin Cindy Barros, dem Rücktritt der beiden CSV-Schöffen Frank Clement und Carlo Mulbach von ihren Posten und schließlich auch dem von Jos. Schummer in seiner Funktion als Bürgermeister.



Schummer wollte – genau wie die nun aktuelle Schöffin Cindy Barros - als Unabhängiger im Gemeinderat bleiben. Ende Oktober hat David Viaggi von der Bürgeriniative „Är Leit“ nun das Ruder übernommen. Und doch bahnt sich nun erneut ein Wechsel im Gemeinderat an.

Denn am Freitag hat der ehemalige Bürgermeister Jos Schummer den Schöffenrat darüber informiert, dass er sich nach seinem Rücktritt als Gemeindeoberhaupt nun auch komplett aus dem Gemeinderat zurückziehen möchte.



Da Schummer bei den Gemeindewahlen 2017 als Mitglied der CSV angetreten war, wird sein Posten denn auch von einem Kandidaten der CSV-Liste besetzt werden.

Der Nächstgewählte wäre demnach der 47-jährige Paulo Machado. Ob dieser nun in den Gemeinderat nachrücken wird, steht bis dato allerdings noch nicht fest. Die Entscheidung, ob er diesen Posten übernehmen wird, hat Paulo Machado derzeit nämlich noch nicht gefällt. Dies soll erst nach einem Treffen mit den CSV-Mitgliedern geschehen, wie er auf Anfrage unterstreicht.