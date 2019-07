Bürgermeister Jos Schummer verweigert die Zusammenarbeit mit seinen Schöffen.

Bissen: Ein Bürgermeister teilt aus

Bürgermeister Jos Schummer verweigert die Zusammenarbeit mit seinen Schöffen.

(fwa) - Am Donnerstag fand die erste Sitzung des Gemeinderates nach der Abstimmung zum Google Datacenter statt.

Google spaltet CSV-Mehrheit Der Bürgermeister von Bissen fühlt sich von seinen Parteikollegen im Stich gelassen.

Bekanntlich hatte daraufhin Bürgermeister Jos Schummer aus der CSV demissioniert. Rätin Cindy Barros hatte ebenfalls ihre Mitgliedskarte in der CSV abgegeben.

Schummer hatte angekündigt als unabhängiger Bürgermeister bleiben zu wollen. Barros wollte ebenso ihr Mandat als Rätin als unabhängiges Mitglied fortsetzen. Zahlenmäßig wurde dadurch die bisherige Mehrheit in die Minderheit versetzt.

Nicht mehr CSV-Mitglied: Der Bürgermeister von Bissen, Jos Schummer. Foto: Guy Jallay

Oppositionssprecher David Viaggi (Är Leit) stellte die Frage an den Schöffenrat, wie er gedenke in Zukunft weiter zu machen. Daraufhin entbrannte eine heiße Diskussion. Bürgermeister Schummer ließ dabei keinen Zweifel an seiner Meinung über seine beiden Schöffenratskollegen Frank Clement (CSV) und Carlo Mulbach (ebenfalls CSV).

Dieser Schöffenrat funktioniert gar nicht. Ihr beide habt überhaupt nichts gemacht.

Clement zeigte sich daraufhin tief enttäuscht von seinem "langen politischen Weggefährten". Auch die Beschwichtigungsversuche von Rätin Joëlle Fagny (CSV) blieben erfolglos. "Ich weiß nicht, ob ich überhaupt nochmal zu den Sitzungen des Schöffenrates kommen werde", schlussfolgerte Schummer und schloss im gleichen Atemzug die öffentliche Sitzung.