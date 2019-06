Zwei betrunkene Personen haben Beamte auf dem Revier angegriffen.

Biss und Fußtritte gegen Polizisten

(AH) - Auf dem Galgenberg in Esch/Alzette wurden in der Nacht zum Sonntag gegen 4 Uhr morgens drei betrunkene Personen kontrolliert. Zwei davon mussten daraufhin in die Ausnüchterungszelle. Auf dem Polizeirevier kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Beamten und den beiden Personen.



Einem der Polizisten wurde in den Finger gebissen. Eine Polizistin wurde mit Füßen getreten, ein weiterer Beamte bekam Schläge ins Gesicht. Die Angreifer konnten schnell ruhig gestellt und in der Zelle untergebracht werden.



Es wurde Strafanzeige gegen die Randalierer erstellt. Die Polizeibeamten wurden jeweils nur leicht verletzt.