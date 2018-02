Sie sind günstig, unauffällig und werden selten kontrolliert. Fernbusse sind auch für Drogenschmuggler attraktiv. Einen Drogenfund gab es in Luxemburg jedoch bislang nie.

Bislang kein Drogenfund im Flixbus

Im Großherzogtum gab es bisher keinen größeren Drogenfund in internationalen Fernbussen. „Wir haben nie mehr festgestellt, als dass bei Kontrollen vielleicht jemand mit Drogen in Geringstmengen und zum Eigenkonsum aufgefallen ist“, bestätigt Polizeipressesprecher Frank Stoltz auf Nachfrage.



Dass Fernbusse für Drogenhändler interessant sein können, ist indes kein Geheimnis. Sie sind vergleichsweise sehr günstig, und das Risiko erwischt zu werden, ist geringer als in einem Privatauto. Denn bei letzteren ist es oft das auffällige Verhalten der Insassen im Verkehr, das zu einer Kontrolle durch die Sicherheitskräfte führt. Im Bus sind die Insassen jedoch von außen kaum erkennbar.



Wenn Busse von Polizei oder Zoll überprüft werden, dann geschieht dies in der Regel entweder bei allgemeinen Verkehrskontrollen oder etwa bei transitspezifischen Überprüfungen, im Zusammenhang mit dem technischen Zustand der Fahrzeuge und der Lenkzeiten beispielsweise.



Züge strenger kontrolliert



Gezielte Drogen- und Personenkontrollen sind im Zugverkehr zudem um vieles einfacher durchzuführen, da dieser an präzise Strecken, Fahrzeiten und Haltestellen gebunden ist. In Luxemburg werden regelmäßig von Spürhunden unterstützte Kontrollen in grenzüberschreitenden Zügen durchgeführt. Besonders häufig sind diese beispielsweise auf der Nordstrecke, in jenen Zügen, die von Belgien aus über Gouvy ins Land kommen – mit direkter Anbindung nach Liège und Maastricht.



Kürzlich wurde außerdem einer Bande von Drogenhändlern der Prozess gemacht, die Bus und Bahn nutzte, um Kokain von Longwy aus einzuführen.



Flixbus brachte sich selbst ins Gespräch



Dass Drogenschmuggel in Fernbussen kürzlich international Aufmerksamkeit erzielte, ist übrigens darauf zurückzuführen, dass Flixbus per Pressemitteilung angekündigt hatte, mit Videokameras und Gepäckkennzeichnung Drogenschmuggler bei ihrem Vorhaben zu verunsichern.