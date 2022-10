Neun Teilnehmer des Protestes gegen die Corona-Maßnahmen vom 15. Januar werden bis dato strafrechtlich verfolgt. Drei wurden verurteilt.

Bislang drei Corona-Demonstranten verurteilt

(lm) – Im vergangenen Winter fanden in Luxemburg vermehrt Proteste gegen die damals geltenden Corona-Maßnahmen statt. Bis dato wurden und werden neun Demonstranten aufgrund dessen strafrechtlich verfolgt, wie Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) in einer parlamentarischen Antwort an den ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser mitteilt. Drei davon seien inzwischen verurteilt worden.

In seiner parlamentarischen Anfrage bezieht sich Kartheiser auf den unangemeldeten Protestzug vom 15. Januar im Luxemburger Bahnhofsviertel, an dem etwa 350 Personen teilgenommen hatten. Die Demonstrierenden wurden von der Polizei gestoppt und eingekesselt. Insgesamt wurden 30 Protestierende festgenommen.

Die Teilnehmer hätten sich gegenüber den Beamten aggressiv verhalten, wie der Minister für innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng) und Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) bereits im Februar in einer parlamentarischen Antwort an Fernand Kartheiser darlegten. Teils sei sogar Pyrotechnik zum Einsatz gekommen – ein zusätzlicher Risikofaktor, der bei einem der Beamten zu Problemen mit dem Gehör geführt hatte. Auch ein Polizeihund musste wegen eines Gehörproblems zum Tierarzt gefahren werden.

