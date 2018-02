Auf Bällen und Umzügen in der Fastnachtszeit geben Randalierer und Schnapsleichen ein unschönes Bild ab. Die Organisatoren beteuern, sie würden das Problem des „Komasaufens“ ernst nehmen.

Bis zum letzten Glas

Beim Fastnachtsball „Musel am Dusel“ vor gut einer Woche in Schwebsingen bot sich den Rettungskräften wieder das gewohnte Bild. Unter den rund 1 000 meist jungen Besuchern waren einige so alkoholisiert, dass sie medizinische Hilfe brauchten.



Alkoholkontrolle: Bitte ins Röhrchen pusten

„Eine ganze Reihe junger Leute sind bei uns betreut worden, meist weil sie stark betrunken waren oder Verletzungen hatten, die teilweise auch auf Alkohol zurückzuführen waren“, sagt Tom Konsbruck, Chef des Rettungszentrums Schengen. Sein Team war mit einem Zelt und einem Krankenwagen vor Ort und hatte den Abend über gut zu tun. „Wir haben die Apparate, um die Jugendlichen mit Alkoholvergiftung zu überwachen“, sagt Konsbrück. In den Jahren zuvor mussten immer wieder Besucher des „Musel am Dusel“ ins Krankenhaus gefahren werden, einige bekamen den Magen ausgepumpt.

Wasser für die Betrunkenen

Beim Organisator, dem Club des Jeunes Remerschen, bedauert man solche alkoholbedingten Ausfälle. Präsidentin Julie Kohll weist darauf hin, dass der Club viel unternehme, um die jungen Leute vor Alkoholexzessen zu bewahren. „Wenn sie offensichtlich stark betrunken sind, bekommen sie von uns nur Wasser zu trinken“, sagt sie. Damit sich angetrunkene Gäste nicht ans Steuer setzen, habe der Club des Jeunes in diesem Jahr viele Pendelbus-Linien angeboten.

Zudem werde das Mindestalter von 16 Jahren von den Security-Mitarbeitern streng kontrolliert. Eine positive Entwicklung hat Julie Kohll festgestellt: „Wir haben in diesem Jahr weniger alkoholische Getränke verkauft, dafür mehr Wasser und Softdrinks.“

Gesundheitsministerium warnt

Dass Jugendliche ihren Alkoholkonsum so übertreiben, dass sie im Ausnüchterungszelt landen, ist zwar kein neues Problem, aber eines, das gerade in der Fastnachtszeit regelmäßig wiederkehrt. Das Gesundheitsministerium hat deshalb vor wenigen Tagen die Kampagne „Moins d'alcool, plus de fun!“ gegen Alkoholismus bei jungen Menschen ins Leben gerufen.

Alkoholmissbrauch: „Weniger Alkohol, mehr Spaß”

„Alkoholmissbrauch kann schwerwiegende Folgen haben“, erklärt Dr. Guillaume Campagné von der Abteilung Präventivmedizin im Ministerium. „Am Abend selbst leidet die Koordination und der Gleichgewichtssinn, so steigt beispielsweise das Risiko, als Fußgänger im Straßenverkehr verletzt zu werden“, sagt Dr. Campagné. Wer so viel trinkt, dass er einen Rausch bekommt, könne seinen Körper damit langfristig schädigen. „Darunter leidet zum Beispiel die Leber. Auch die Gehirnentwicklung, die bis zum 25. Lebensjahr andauert, kann gestört werden“, so Campagné.

Mit Regeln gegen Missbrauch

Schnapsleichen am Straßenrand und randalierende Trunkenbolde – das sehen auch die Organisatoren der bevorstehenden Kavalkaden in Wasserbillig und Remich nicht gerne. „So etwas ist keine Reklame für die Kavalkade – und trotzdem kommt es jedes Jahr vor“, sagt Michel Streef vom Organisationskomitee der Remicher Kavalkade.

Er unterstreicht, dass es für den Remicher Umzug am 11. März klare Regeln gebe. Die teilnehmenden Vereine dürften keinen harten Alkohol und an Jugendliche unter 16 Jahren keinen Wein ausschenken. In Remich fahren alljährlich zwei Weinwagen mit, die Probiergläschen an die Zuschauer verteilen. „Von diesen Mengen wird aber niemand betrunken“, sagt Streef.

Für ihn liegt das Problem ohnehin woanders: Viele Jugendliche würden sich Wodka oder Mischgetränke von zu Hause mitnehmen oder unterwegs kaufen. „Was wollen Sie denn da machen?“, fragt der Organisator des Umzugs. „Wir können ja nicht bei 10 000 Besuchern den Rucksack kontrollieren.“