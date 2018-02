(str) - Dass Ladendiebstahl für die Justiz kein Bagatelldelikt ist, zeigte sich kürzlich wieder in mehreren Prozessen vor der Strafkammer Luxemburg.



Zu zwölf Monaten Haft ohne Bewährung und zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro wurde etwa eine Frau verurteilt, die Anfang 2016 mit präparierten Einkaufstüten gemeinsam mit einer Komplizin in zwei Modegeschäften in Esch/Alzette auf Diebestour war. Sie hatte Kleidung im Wert von 250 Euro gestohlen. Die Mittäterin wird in einem getrennten Prozess belangt.



Sechs Monate Haft für zwei Jacken

Sechs Monate Haft ohne Bewährung lautet das Urteil in erster Instanz gegen einen Mann, der in einem Einkaufszentrum in Bartringen im Mai 2015 gleich mehrere hochwertige Jacken übereinander gezogen hatte, um so mit der Diebesbeute unerkannt zu entkommen. Doch er hatte die Rechnung ohne den Hausdetektiv gemacht.



In beiden Fällen waren die Beschuldigten der Gerichtsverhandlung ferngeblieben und hatten so die Möglichkeit eines teilweisen oder integralen Strafaufschubs zur Bewährung verspielt.



Geldstrafe für diebische Familie



Besser wusste das wohl eine Familie aus dem belgischen Namur, die extra zum Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in Kirchberg eingereist war und Beute im Wert von mehr als 6.000 Euro gemacht hatte. Bruder, Schwester, Mutter und ein Freund der Familie waren zum Teil selbst beim Prozess erschienen und ließen sich zum anderen Teil von Anwälten vertreten. Sie wurden lediglich zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt.



Grund für das vergleichsweise niedrig angesetzte Strafmaß dürfte auch die lange Zeitspanne von sieben Jahren sein, die seit dem Diebstahl vergangen ist.



Milde für Rentnerin



Bei einem Warnschuss beließen es die Richter zudem in einem weiteren Fall. Eine 64-jährige Frau war beim Diebstahl von 20 Euro in einem Krankenhaus und von einem Reiseset mit Zahnbürste und -seife im Wert von acht Euro in einer hauptstädtischen Apotheke erwischt worden.



Das Gericht entschied sich zu einer Suspension du prononcé. Das bedeutet, die Straftat ist festgestellt, es wird aber kein Urteil gesprochen und es gibt keinen Strafeintrag. Wird die Beschuldigte allerdings erneut straffällig, muss sie das volle Strafmaß in Kauf nehmen.