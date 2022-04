Die Wartezeiten für eine Mammografie haben sich zwar in einigen Krankenhäusern erheblich verkürzt, allerdings nicht überall in Luxemburg.

Brustkrebsvorsorge

Bis zu eineinhalb Jahre Wartezeit für eine Mammografie

Simon Laurent MARTIN Die Wartezeiten für eine Mammografie haben sich zwar in einigen Krankenhäusern erheblich verkürzt, allerdings nicht überall in Luxemburg.

In Luxemburg werden jedes Jahr 500 neue Fälle von Brustkrebs entdeckt. Das bedeutet, dass jeden Tag mehr als eine Frau die Diagnose Brustkrebs erhält, wobei auch Männer betroffen sein können. Zahlen, die die Wichtigkeit der Prävention bei der Erkennung dieser Krankheit unterstreichen, denn allein im Jahr 2020 kostete sie weltweit 685.000 Frauen das Leben.

In Luxemburg werden Einwohner im Alter von 50 bis 69 Jahren, die über die CNS versichert sind, alle zwei Jahre zur Brustkrebsvorsorge eingeladen. Diese Einladung ist zwei Jahre lang gültig. Sollte sie verloren gehen, kann sie bei der Koordinierungsstelle für Krebsfrüherkennungsprogramme und der Gesundheitsbehörde einfach neu beantragt werden. Zudem können auch Versicherte aus dem Ausland auf Antrag am Vorsorgeprogramm teilnehmen.

Endlose Wartezeit

Wer allerdings außerhalb dieses Programms einen Termin für eine individuelle Krebsfrüherkennung vereinbaren möchte, muss sich je nach Krankenhaus auf lange bis sehr lange Wartezeiten einstellen. In ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Fred Keup (ADR), räumte auch Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) ein, dass dies ein Problem darstelle. „Die Organisation der Termine für individuelle Mammografien wird von den jeweiligen Krankenhäusern organisiert“, erklärte sie.

Tatsächlich muss man nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Rahmen eines Screening-Antrags außerhalb des Programms bis zu eineinhalb Jahre auf einen Termin im CHL warten. Im Hôpital du Kirchberg beträgt die Wartezeit zehn Monate, in der Zitha Klinik neun Monate. Im Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) warten Vorsorgepatienten indes viereinhalb Monate und im Centre Hospitalier du Nord (CHDN) dreieinhalb Monate. Im Vergleich zu 2020 haben sich die Wartezeiten in sämtlichen luxemburgischen Krankenhäusern um mehrere Monate verlängert.

Regelmäßiger Austausch

Auf die Frage des Abgeordneten, wie diese Wartezeiten verbessert werden könnten, versicherte die Ministerin, dass es einen regelmäßigen Austausch zwischen der Gesundheitsbehörde und den Krankenhäusern zu diesem Thema gebe. „Sowie Besuche vor Ort, um die bestmögliche Lösung für den Terminprozess und die Optimierung der verschiedenen Krankenhäuser zu finden.“

Darüber hinaus betonte Paulette Lenert, dass die Wartezeit in dringenden Fällen verkürzt wird. Verschreibt ein Arzt aufgrund verdächtiger Symptome und mit einer begründeten Stellungnahme eine Mammografie für seine Patientin, beträgt die Wartezeit maximal zwei Wochen - unabhängig davon, um welches Krankenhaus es sich handelt. Ähnliche Wartezeiten gelten auch bei Anfragen im Rahmen des Vorsorgeprogramms, außer im CHDN, wo Patienten vier Monate auf das Screening warten müssen.

Wie viele Radiologen gibt es?

Weiter erkundigte sich der Abgeordnete Fred Keup nach der Anzahl der Radiologen, die Mammografien durchführen dürfen. Paulette Lenert erklärte, dass am 1. Januar dieses Jahres insgesamt 15 Radiologen und 23 medizinische Assistenten am Vorsorgeprogramm beteiligt waren. „In den letzten zwei Jahren hat sich ein Radiologe dem Mammografieprogramm angeschlossen. Außerdem beteiligen sich auch einige Radiologen an der Bildgebung beim Stillen, sind aber nicht Teil des Programms.“

Die Gesundheitsministerin versicherte jedenfalls erneut, dass motivierte Notfälle immer innerhalb von maximal zwei Wochen einen Termin erhalten. „Was die Wartezeit von vier Monaten im CHDN betrifft, so hat das Krankenhaus vor kurzem einen zusätzlichen Radiologen eingestellt, um das Problem zu beheben. Gleichzeitig finden im Rahmen der Commission permanente du secteur hospitalier (CPH) Gespräche statt, damit alle Geräte in den vier Krankenhäusern erneuert werden, um sie leistungsfähiger zu machen“.

Dieser Artikel erschien zuerst auf wort.lu/fr.



