Bis zu 2,3 Cent

Benzinpreise in Luxemburg steigen am Mittwoch

Teddy JAANS Autofahrer müssen einmal mehr eine Preishausse in Kauf nehmen.

Nach Diesel und Heizöl am Dienstag verteuern sich am Mittwoch auch die beiden Benzinsorten. Für den Kraftstoff mit 95 Oktan müssen ab Mitternacht 1,354 Euro je Liter bezahlt werden (plus 1,7 Cent), der sogenannte Superkraftstoff mit 98 Oktan steigt um 2,3 Cent auf einen Literpreis von 1,433 Euro.





