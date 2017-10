(str) - Die Campingplätze im Großherzogtum erfreuen sich großer Beliebtheit. Landesweit gab es 2017 zwischen drei und 15 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr, sagt die Vereinigung der Platzbetreiber Camprilux. Während der Hauptsaison seien einige der Campinganlagen zudem voll ausgebucht gewesen.



„Dies zeigt, dass das Wetter, das sich dieses Jahr ja nicht gerade von seiner Schokoladenseite zeigte, nicht mehr unbedingt ausschlaggebend für die Buchungen ist“, heißt es in einem Presseschreiben.



Bei schlechterem Wetter seien insbesondere die touristischen Attraktionen des Landes bei den Urlaubsgästen angesagt. Die Professionalisierung der regionalen und nationalen Tourismusagenturen trage demnach Früchte. Die Campingbetreiber verweisen zudem auch auf ihre eigene Broschüre, „Camprilux – Camping Key Europe“, in der mehr als 60 Attraktionen in der Großregion vorgestellt würden.



Mieten auf dem Campingplatz



Die erweiterten Möglichkeiten, eine eigene Unterkunft auf einem Campingplatz zu mieten, würden darüber hinaus einen vom Wetter unabhängigeren Tourismus ermöglichen.



Zudem würden auch die Etappenwanderwege wie beispielsweise der Mullerthal-Trail, der Lee-Trail oder der Escapardenne-Weg viele Gäste anlocken, die dann nach jedem Streckenabschnitt auf einem anderen Campingplatz übernachten würden. Die Tendenz sei in diesem Bereich steigend.



Cyclotourismuswoche brachte viele Gäste



Bereits in der Vorsaison habe es ein Plus von 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gegeben, schreibt Camprilux weiter. Als besonderer Höhepunkt wird darüber hinaus die europaweite Woche des Cyclotourismus hervorgehoben, die insbesondere den Campingplätzen in und um Diekirch viele Gäste beschert habe – darunter auffallend viele Franzosen.



Der Trend zu kürzeren Aufenthalten habe sich demnach auch in diesem Jahr fortgesetzt, so Camprilux abschließend. Dazu komme außerdem, dass viele Gäste ihren Urlaub in mehrere Etappen aufteilen und deswegen für eine kürzere Zeit am gleichen Ort bleiben würden.