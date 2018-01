Von Jacques Ganser



Der in Deutschland festgestellte Insektenschwund betrifft in ähnlichem Maße auch Luxemburg. Allerdings fehlen bisher Forschungsprojekte, die konkrete Angaben liefern könnten. Der Bericht des Observatoire de l'environnement naturel aus dem Jahre 2017 spricht Klartext: Der Verlust an Biodiversität in Luxemburg geht fast ungebremst weiter, und der Großteil der hier beheimateten Flora und Fauna steht unter enormem Druck.



Die Ursachen sind genauso einleuchtend wie hausgemacht: Landverbrauch durch rasanten Urbanismus und intensive Landwirtschaft. Vor allem die Insekten werden seltene Gäste, mit ihnen schwinden die Singvögel. Doch wie wird diese Entwicklung eigentlich in Luxemburg beobachtet? Und werden die notwendigen Mittel für die dafür benötigten wissenschaftlichen Studien in Luxemburg eigentlich bereitgestellt?



Die Abgeordneten von Déi Gréng, Gérard Anzia und Henri Kox, richteten diese Frage an Umweltministerin Carole Dieschbourg. Die muss eingestehen, dass eine systematische Erfassung der Insektenbevölkerungen in Luxemburg bisher noch nicht durchgeführt wurde. Die einzige nationale Informationsquelle, die Auskunft über die Entwicklung gibt, ist die Zählung der Tagesschmetterlinge im Rahmen des sogenannten nationalen Biomonitoring, das vom nationalen Forschungsinstitut LIST. Studien, wie jene in Deutschland, die einen erschreckenden Rückgang fast sämtlicher Insektenarten aufzeigten, bestehen also hierzulande nicht.



Es mangelt an Zahlenmaterial



Weil das Biomonitoring zudem erst seit 2014 durchgeführt wird, ist die Datenlage noch zu dünn, um verlässliche Schlussfolgerungen zu ziehen, so Carole Dieschbourg. Es gibt aber keinen Grund anzunehmen, dass die Entwicklung in Luxemburg eine andere wäre als jene bei unseren deutschen Nachbarn. Der Druck auf die Lebensräume, insbesondere naturnahe Wiesen und Felder sowie Feuchtgebiete, ist wegen des rasanten Wachstums ähnlich hoch. Die Regierung habe aber die Notwendigkeit erkannt, die Umwelt-Monitoringprogramme weiter zu finanzieren und auszubauen.



Dies wurde auch mit der Neuauflage des Naturschutzgesetzes reglementarisch festgehalten, so Dieschbourg. Was die deutsche Studie betrifft, so wurde sie innerhalb von kleinen Naturschutzzonen durchgeführt, die von größeren Agrarflächen umgeben sind. Da die Flächenaufteilung in Luxemburg sehr ähnlich ist, dürf-ten die deutschen Resultate laut Dieschbourg zumindest tendenziell auf die nationalen Verhältnisse übertragen werden können. Wenn die Situation aber bereits innerhalb der Naturschutzgebiete so dramatisch, dürfte sie außerhalb kaum besser sein.



Aktionsplan Bestäuberinsekten



Laut der Umweltministerin reiche es nicht aus, weitere Naturreserven auszuweisen, man müsse vor allem die Qualität der Natura-2000 Gebiete, die viel großflächiger sind, verbessern. Der Aktionsplan Bestäuberinsekten, wie er im Naturschutzplan vorgesehen ist, könne hier bereits konkrete Maßnahmen vorsehen, dies in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Landwirtschaft muss umdenken Langfristig wird aber wohl nur eine grundlegende Reform der Landwirtschaft dazu führen, dass sich die Lebensräume der Insekten und anderer Tier- und Pflanzenarten wieder erholen, so Carole Dieschbourg.



Die Weichenstellung dafür muss mit dem Aufstellen des nächsten Plan de développement rural (PDR) erfolgen. Überhaupt wird die Landwirtschaft künftig noch stärker in die Verantwortung genommen werden müssen. Sie hat zusammen mit dem jährlichen Flächenverbrauch von 200 bis 300 Hektar durch Bauprojekte den größten Impakt auf die Überlebensfähigkeit der Biotope. Diversität und große Insektenpopulationen brauchen gesunde, strukturierte Lebensräume mit ausreichend Fläche. Eine ganze Reihe von landwirtschaftlichen Praktiken wie Pestizideinsatz müssen deshalb angepasst werden.



Bestehende Biotope schützen

Zugleich muss der Trend hin zu unstrukturierten Monokulturen gebrochen werden. Wo kilometerweit kein Baum und kein Strauch Schutz bietet, wird man auch keine Insekten oder andere Tierarten vorfinden. Laut Dieschbourg muss zugleich versucht werden, die bestehenden Biotope zu schützen und brachliegende sowie extensiv bewirtschaftete Flächen zu vergrößern. Dieschbourg erhofft sich vor allem von der konsequenten Umsetzung des Naturschutzplanes und der Bewirtschaftungspläne der Natura-2000 Gebiete konkrete Resultate. Letztlich käme man aber um ein ökologisches Umdenken in der Landwirtschaft, das auf den Erhalt des natürlichen Gleichgewichtes setzt, nicht herum.