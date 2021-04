Zwei Produkte mussten am Freitag aus den Regalen geräumt werden, da sie möglicherweise Glassplitter enthalten.

Bio-Pesto und vegetarische Bouletten zurückgerufen

Zwei Produkte mussten am Freitag aus den Regalen geräumt werden, da sie möglicherweise Glassplitter enthalten.

(SC) - Das Lebensmittelsicherheitsamt hat am Freitag zwei Produkte zurückgerufen.

Betroffen ist zum einen die Bio-Pesto „Organic Pesto Siciliano“ der Marke „La Bio Idea“ im 130 Gramm Glas. In dem Pesto könnten Glassplitter vorhanden sein. Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf den betroffenen Pesto-Gläsern ist Oktober 2023. Das Produkt wird unter anderem im Pall Center in Oberpallen verkauft.

Auch in dem Produkt "Boulettes aux légumes carottes petits pois et maïs„ der Marke “Herta„ (Le bon Végétal) könnten sich Glassplitter befinden. Die vegetarischen Bouletten wurden zwischen dem 6. April und dem 30. April unter anderem in Supermärkten der Kette „Auchan“ vertrieben. Betroffen sind die Produkte mit dem Haltbarkeitsdatum zwischen dem 29. April 2021 und dem 14. Mai 2021.

Diese zwei Produkte mussten am Freitag aus den Regalen geräumt werden. Foto: Autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises





